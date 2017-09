La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/sep/2017 Cazador acusó a la oposición de ser ”una máquina de impedir”







Lo afirmó en referencia a la aprobación de convenios para la compra de un mamógrafo y la pavimentación de 21 cuadras por donde pasa el transporte público. La oposición había pedido que pasaran a comisión en vez de tratarlos en el momento. El concejal de Cambiemos Carlos Cazador consideró que la oposición "es una máquina de impedir" luego de que en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante los bloques del FPV-PJ, UV Más Campana y Frente Renovador pidieran pasar a comisión "dos convenios que necesitaban ser aprobados de manera urgente". El líder de Primero Campana hacía referencia a los convenios firmados entre el Gobierno nacional y el Municipio para la pavimentación de calles por donde pasa el transporte público uno, y para la adquisición de un mamógrafo el otro. En ese sentido, durante el debate les dijo a los ediles opositores que no querían tratar los proyectos sobre tablas que "si hubiesen querido en verdad analizarlos, deberían haber ido hasta las secretarías que corresponden". "Yo si me tomé el trabajo de ir a constatar que los convenios estuviesen en condiciones de ser aprobados. En el caso de las obras de pavimento, fui hasta Planeamiento y Obras y constaté que los fondos previstos -$20.000- alcanzaban perfectamente para las 21 cuadras que se quieren asfaltar, teniendo en cuenta que cada una vale cerca de $900 mil", explicó. Paralelamente, en la Secretaría de Modernización, Cazador aseguró que chequeó los presupuestos que entregaron dos empresas por el mamógrafo (Access Medical System y Griensu), siendo elegido "el que mejor se ajustaba a los $3.776.869 disponibles para la compra". "Si los presupuestos están bien y lo que se va a hacer con el dinero está precisado, no tiene mucho sentido que estas iniciativas se pase a comisión", sostuvo. Para el concejal, la oposición "es una máquina de impedir" porque "quiere que al Gobierno le vaya mal, no importa si así también les va mal a los vecinos". "Si el Gobierno cierra estos convenios rápidamente, está en condiciones de generar otros nuevos con más obras para mejorar la calidad de los campanenses. Pero me preocupa que haya gente que anteponga sus intereses personales", concluyó.

"SI HUBIESEN QUERIDO EN VERDAD ANALIZARLOS, DEBERÍAN HABER IDO HASTA LAS SECRETARIAS QUE CORRESPONDEN", REMARCÓ CAZADOR.



Cazador acusó a la oposición de ser ”una máquina de impedir”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: