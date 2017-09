La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/sep/2017 Mes del día del niño:

Jornada de inclusión educativa en Isla Talavera

Por Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil - Ce.A.T. Nº2







Aunque no lo veamos, el sol siempre está… Transcurren las horas, jornadas colmadas de tareas compartidas; docentes comprometidos con la tarea pedagógica sin olvidar la premisa de promover acciones comunitarias que fortalecen los espacios de aprendizaje de todos: niños y adultos. Así, días atrás llegó Carmela al CeAT Nº 2, cargando dulces y sonrisas que repartió sin cansancio a todos los niños, sumando una nueva jornada al calendario institucional de la comunidad educativa. Luego de disfrutar un rico desayuno, dispuesto en largas mesas que pintaban color a globos, alumnos y docentes de la EP 25, del Jardín de Infantes 909 y del CeAT 2; recibieron la sorpresa: atenuada la luz de las ventanas, comenzó a rodar en la pantalla "Una historia, un sueño" de un niña angelada. Minutos después, la música invadió las miradas y la escucha atenta. Y Carmela nos regaló su arte en canciones. Los niños acompañaron con palmas, algunos bailando, otros se enamoraron. Todos fuimos artistas por un instante. En un mundo colmado de injusticias; aquí se respiró aire de ilusiones y alegría, como si el tiempo de los niños debiera detenerse en eso, solo en eso: disfrute, juegos, magia, felicidad, compartir sin distinción de color o forma, vivir el mundo repleto de palabras bellas (si se permitiera llamarlas así a las palabras), porque fueron tan bellas como genuinas. Amigos, porque los hay ante petición sensible, nos enviaron golosinas, tortas y ricas facturas, pues no podemos hacerlo todo solos, pero sí sumando esfuerzos. La Dirección del CeAT 2 desea agradecer a la comunidad educativa de Isla Talavera por la tarea cumplida y especialmente a Verónica, quien junto a Carmela aceptaron la invitación y quedaron a nuestra disposición para construir nuevos encuentros en "la isla". Recordando la hermosa letra de la canción que interpreto Carmela: "Yo sé bien que todos en la isla, son felices en su isla, por designio todo es, yo sé bien que todos en la isla, cumplen bien sus papeles, el mío es rodar tal vez…" (Cual lejos voy. Disney). Nuevamente gracias, ¡esperando el próximo encuentro!







