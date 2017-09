La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/sep/2017 Hóckey sobre Césped:

La Primera del boat club cayó ante Almafuerte







Por la tercera fecha de la Reubicación "E-F", perdió 3 a 0 y cosechó su tercera derrota consecutiva en esta etapa del Torneo Metropolitano. La Primera Damas del Campana Boat Club sigue sin poder sumar puntos en el inicio de la segunda fase del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped. El pasado sábado perdió 3-0 ante Almafuerte por la tercera fecha de la Zona 2 de la Reubicación "E-F", que terminará definiendo qué clubes mantienen la categoría y qué clubes descienden. Los goles del equipo de Ciudad Evita los convirtieron Josefina Herrera y María Florencia Petrini (2), todos por la vía del córner corto. En tanto, las chicas del CBC, dirigidas por el coach Santiago Castaño, tuvieron múltiples llegadas y oportunidades de anotar, pero tal como viene sucediendo en estas tres fechas, el gol no se les está dando. En esta oportunidad, Boat Club alistó a: Romina Guerrero, Agustina Mayer (capitana), Vanesa Aguila, Barbara Brezzi, Candela Corrata, Julieta Dabusti, Melina Dabusti, María Eugenia Díaz, Paula Agustina Fernández, Sofía González, Agustina Ibáñez, Fátima Lievtier, Florencia Núñez, Camila Pérez Johanneton, Damiana Sofía Pinto, Constanza Santini, Camila Tapia y Camila Tenembaum. La tercera fecha de esta Reubicación "E-F" ofreció también los siguientes resultados: Santa Bárbara ´´D´´ 1-2 Pueyrredón; San Cirano ´´B´´ 1-2 Liceo Naval ´´B´´; Belgrano Athletic Club ´´C´´ 1-2 San Isidro Club ´´C´´; Belgrano Day School 2-0 Los Andes; Club Universitario de Buenos Aires 3-2 Pucará ´´C´´. POSICIONES: 1) Liceo Naval, 9 puntos; 2) Belgrano Day, 6 puntos; 3) Los Andes, 6 puntos; 4) Santa Bárbara "D", 6 puntos; 5) SIC "C", 6 puntos; 6) CUBA "B", 6 puntos; 7) Pueyrredón, 5 puntos; 8) Almafuerte, 4 puntos; 9) Belgrano "C", 3 puntos; 10) San Cirano "B", 1 punto; 11) Pucará "C", sin puntos; 12) Boat Club, sin puntos. PRÓXIMA FECHA: La próxima fecha se jugará este sábado 9, cuando el Campana Boat Club reciba en su cancha a San Cirano "B", equipo que ocupa actualmente la 10ª posición con tan sólo un punto. Será una inmejorable oportunidad para las chicas del Boat para sumar de a tres, escalar posiciones en la tabla, y recuperar la confianza y el ánimo. El resto de la fecha tendrá los siguientes partidos: Club Universitario de Buenos Aires ´´B´´ vs Santa Bárbara ´´D´´; Pucará ´´C´´ vs Belgrano Day School; Los Andes vs Belgrano ´´C´´; San Isidro Club ´´C´´ v. Almafuerte; Liceo Naval ´´B´´ vs Pueyrredón DIVISIONES FORMATIVAS Ante Almafuerte, como previa del partido de Primera, se disputó la tira de divisiones inferiores. El Boat Club obtuvo los siguientes resultados: -Intermedia: Victoria 3 a 2, con goles de Julieta Dabusti, Fátima Lievtier y Damiana Pinto. -Quinta División: Derrota 4 a 1, tanto de Renata Carabillo -Sexta División: Victoria 3 a 2, con goles de Lucía Gelosi (2) y Delfina Fernández Palazuelo. -Séptima División: Empate 1 a 1, gol de Azul Montero. -Octava División: Derrota 3 a 2, con tantos de Guillermina Izzi y Simona Mocchuitti. -Novena División: Derrota 12-0.

?? Ayer 2/9

??F3 Fase Reub

??@AAHBsAs

Almafuerte vs CBC

9na: 15-0

8va: 3-2

7ma: 1-1

6ta: 2-3

5ta: 5-1

Inter: 1-3

1°: 3-0 pic.twitter.com/amp9uvWpd1 — Campana Boat Club (@campanaboatclub) 3 de septiembre de 2017

Hóckey sobre Césped:

La Primera del boat club cayó ante Almafuerte

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: