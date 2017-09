La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/sep/2017 Eliminatorias:

La Selección apenas empató 1-1 en el Monumental y se mantiene en zona de repechaje, aunque sigue dependiendo de sí misma para clasificar. En octubre jugará a todo o nada frente a Perú como local y ante Ecuador como visitante. Todos jugaron para Argentina, excepto Argentina. La Selección Nacional volvió a defraudar anoche en el estadio Monumental, donde empató 1-1 con Venezuela. Así, siguió complicando su clasificación al Mundial de Rusia 2018. A pesar del empate, los dirigidos por Jorge Sampaoli se mantuvieron en zona de repechaje y todavía dependen de sí mismos para obtener el pasaje a la próxima Copa del Mundo. Claro: ya prácticamente no tienen margen de error y en la doble fecha de octubre estarán obligados a vencer como locales a Perú y luego, al menos, a no perder en la visita a Ecuador. Anoche, ante Venezuela, el equipo argentino se mostró muy superior a su rival en el inicio del partido, pero no pudo plasmarlo en el marcador a pesar de contar con varias situaciones de gol (la falta de efectividad, más allá de los nombres propios, ya es alarmante). Luego, en el segundo tiempo, se fue desordenando y desdibujando tras quedar rápidamente en desventaja cuando, tras una pérdida de Ever Banega, Murillo liquidó una contra fulminante de la Vinotinto a los 4 minutos del complemento. Afortunadamente para la Selección, el empate llegó rápido: a los 8, Marcos Acuña (reemplazó al lesionado Ángel Di María) desbordó por izquierda y envió el centro que Feltscher empujó contra su valla ante el asedio de Mauro Icardi. Sin embargo, la igualdad no tranquilizó a Argentina y, así, todo transcurrió entre errores e imprecisiones frente a una Venezuela que contó con espacios para contraatacar. Los cambios de Sampaoli (apostó por Darío Benedetto y Javier Pastore) no modificaron la historia y entonces el empate fue el triste saldo de la noche albiceleste del Monumental. Las mejores noticias para Argentina llegaron desde otros estadios, porque Bolivia venció 1-0 a Chile en La Paz; porque Colombia no pudo con Brasil como local y terminó 1-1; y porque Uruguay venció 2-1 a domicilio a Paraguay. Así, el único resultado que no acompañó ayer a la Selección fue el triunfo de Perú, que sorprendió 2-1 como visitante a Ecuador y, de esa manera, saltó al cuarto puesto. Por ello, la próxima fecha (anteúltima) será clave para el equipo de Sampaoli: es que el jueves 5 de octubre recibirá justamente a Perú. Luego, el martes 10, visitará a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. En caso de ganar ambos encuentros, se asegurará el pasaje al Mundial de Rusia. Pero claro: pensar en dos victorias consecutivas de esta Selección parece, al menos hoy, una visión muy optimista. ANTEÚLTIMA FECHA (5 de octubre): Colombia vs Paraguay; Chile vs Ecuador; Argentina vs Perú; Venezuela vs Uruguay; y Bolivia vs Brasil. ÚLTIMA FECHA (10 de octubre): Ecuador vs Argentina; Perú vs Colombia; Brasil vs Chile; Paraguay vs Venezuela; y Uruguay vs Bolivia.







