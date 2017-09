La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/sep/2017 Con manifestación de apoyo, Cáffaro vino a declarar a Campana







El intendente de Zárate fue indagado por la Fiscal Molinari por la disputa de unos terrenos sobre la costanera que reclama un privado: Julián Guelvenzú, actual candidato a concejal por Cambiemos. Molinari, también habría sido denunciada por su accionar. Ayer a media mañana, cerca de 300 manifestantes, en su mayoría vecinos y empleados municipales de Zárate literalmente cortaron la calle 9 de Julio en su intersección con Belgrano por casi dos horas en apoyo al intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, mientras era indagado por la fiscal Irene Molinari, de la UFI 6. La causa que convocó al jefe comunal de la vecina ciudad tiene aproximadamente 6 años de iniciada y señala en la figura del intendente la apropiación indebida por parte del Municipio de Zárate de los terrenos donde antaño estuviera radicada la villa "La Carbonilla" y que ahora son un parque público con mejoras que forma parte del complejo costanero de la vecina ciudad. El otro terreno es uno lindante al asiento de Prefectura Zárate. El principal demandante es Julián Guelvenzú, quien además es actualmente el primer candidato a concejal por Cambiemos en Zárate. Tendría en su poder el boleto de compraventa que avala que esos terrenos son de su propiedad. En diferentes manifestaciones públicas, hubo acusaciones cruzadas de tinte político, pero también especulativo. En resumidas cuentas, por un lado a Cáffaro se le señala haber utilizado como pantalla la creación de un espacio público a través del Municipio para que en realidad cierre la densidad necesaria para desarrollar el complejo de edificios "Zárate Chico". Esta versión no tendría fundamentos técnicos ya que en el centro del predio habría una hectárea y media libre de mejoras. El complejo privado "Zárate Chico", además, reserva cuatro edificios públicos donde en tres ya están definidos un teatro, un museo y un polideportivo. Por el otro lado, a Guelvenzú se lo señala por haber adquirido un terreno sin indicador urbanístico, especulando con un el cambio de gobierno y su eventual regularización para posibilitar su uso privado, merced a sus conexiones políticas. De hecho, si la Justicia le da la razón a Guelvenzú, su inversión inicial se multiplicaría en términos millonarios y en dólares. "Yo no quiero para mí esos terrenos, esas tierras son de los zarateños y eso Cambiemos no lo dice", disparó Osvaldo Cáffaro en conferencia de la conferencia de prensa que ofreció luego de su indagatoria. "Si tengo que ir una y mil veces a defender ese espacio público voy a ir. Porque no se trata de una controversia con un privado. No se trata de un problema entre un privado y el Estado. Se trata de defender lo que hicimos en base a una ley. Por eso es que les mostraba días atrás la escritura de este lugar. Pero siempre aparecen, están acostumbrados, y creo que cada uno de ustedes lo saben en su vida personal, aves de carroña que están siempre sobre los inmuebles. Viendo, comprando, partes de los herederos para poder quedarse después con esas propiedades. Acá quisieron hacer lo mismo con una propiedad que es un espacio público"; y en otro tramo de la conferencia puso el acento también el matiz político que tiene la controversia: "Ahora van a tener que rendir cuentas, también: cuando se dice en forma generalizada que Cambiemos es defensor del espacio público, tiene que decir qué es lo que va a hacer con ese predio". En la misma conferencia de prensa, el asesor legal del Intendente de Zárate, Dr. Horacio Henricot, mencionó que existe en curso la Instrucción Penal Preparatoria 4246/17, donde se cuestionaría el accionar de la fiscal interviniente. "Según surge –dijo el abogado- de esa misma denuncia que se investiga en ese proceso judicial, la autora de la maniobra delictiva por la que se victimiza al señor Intendente, es la Fiscal que le ha recibido declaración indagatoria en el día de hoy".

EL INTENDENTE CAFFARO AL LLEGAR AYER A LA MAÑANA A LA FISCALÍA UBICADA EN BV. SARMIENTO Y 9 DE JULIO.





EL INTENDENTE CAFFARO RECIBIÓ EL APOYO DE VECINOS DE ZÁRATE Y TAMBIÉN DE REPRESENTANTES SINDICALES, QUE SE MANIFESTARON FRENTE A LA FISCALÌA.





VECINOS DE ZÁRATE SE MANIFESTARON EN DEFENSA DEL ESPACIO PÚBLIUCO Y OTRAS CONSIGNAS.





REPRESENTANTES SINDICALES SE MANIFESTARON FRENTE A LA FISCALÌA.

Lo que defendimos hoy es la dignidad de haber recuperado un espacio público. Defendimos la más básico y profundo de una ciudad,..... pic.twitter.com/Jp2AT2lzY8 — Osvaldo Cáffaro (@CaffaroOsvaldoR) 6 de septiembre de 2017 Estamos para defender lo que tanto nos costó, logramos lo que en 80 años no se pudo. No queremos que nadie nos arrebate lo que hicimos. pic.twitter.com/OI7poZGi2y — Osvaldo Cáffaro (@CaffaroOsvaldoR) 6 de septiembre de 2017 Si tengo que ir una y mil veces a defender ese espacio público, voy a ir xq son espacios de encuentro, donde la gente se puede relacionar. pic.twitter.com/iXN0DU5X61 — Osvaldo Cáffaro (@CaffaroOsvaldoR) 6 de septiembre de 2017 En la fiscalia de Zárate Campana. Vine a defender el espacio público que es lo más sagrado que puede tener una comunidad. pic.twitter.com/xPFYGKx1d6 — Osvaldo Cáffaro (@CaffaroOsvaldoR) 6 de septiembre de 2017

