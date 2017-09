La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/sep/2017 La Unión Industrial de Campana busca instalar su agenda









JUNTA LOCAL DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL Según Ordenanza, la Junta Local de Promoción Industrial debererá estar integrada por el Departamento Ejecutivo; integrantes de HCD; la Cámara Unión del Comercio e Industria de Campana, la CGT, la Unión Industrial Campana, un miembro de Cooperativas y Pequeños productores; y la Agencia de Desarrollo Campana. La Junta procederá a dictar su reglamento interno en el cual se establecerán autoridades, funciones de las mismas, formas de participación de cada representación, frecuencias de reuniones y lugar de sesión. La Unión Industrial fue recibida por los secretarios de Hacienda y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. El lanzamiento del Sector Industrial Planificado y la formación de la Junta de Promoción Industrial fueron los principales temas abordados. "Nos expresó que no hay intención de ningún aumento de Tasas de Seguridad e Higiene en el fututo inmediato", aseguraron desde la Unión Industrial de Campana (UIC) sobre la reunión que mantuvieron con el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Campana, Miguel Ibarra. Además, aclararon: "El intendente tiene las facultades para disminuirlas en casos particulares de empresas que lo soliciten, haciendo en análisis previo que lo justifique. También lo que se analizará en la próxima Ordenanza Fiscal e Impositiva una recategorización de apertura de rubros para generar más equidad entre grandes contribuyentes y las Pymes". En ese mismo sentido, los industriales vernáculos pidieron que "cuando se redacte la próxima ordenanza fiscal impositiva se convoque a la UIC, con el propósito de realizar sugerencias, antes de que se presente para su tratamiento en el Concejo Deliberante". Durante la reunión que tuvo lugar en el despacho de Ibarra, también se trataron temas tales como el impacto positivo que se espera de la Monotasa Social, que empezó a regir a partir del 1 de septiembre; y la formación en corto plazo de la Junta de Promoción Industrial, creada por la ordenanza N º 5430/09, sus modificaciones en la ordenanza 6108-13, "haciendo así uso de una herramienta que entre otros puntos calificará el compre local y la Responsabilidad Social Empresaria". También se solicitó que las habilitaciones de PyMEs que ya están definitivas si realizan alguna modificación debido a que el mercado lo demanda, no se tenga que hacer todo el tramite nuevamente, y simplificarlo a solo pedir la solicitud de la habilitación de la nueva obra o sector; y sobre las Tasas por Habilitaciones Iniciales, sugirieron "que se considere una apertura mayor en las categorías de tasas y además una zonificación ya que no es lo mismo abrir un comercio o PyME en el casco céntrico que en un barrio periférico (similar a la categorización de ABL categorías A, B y C) y evaluación de casos particulares de acuerdo a la capacidad contributiva. Esto será propuesto en la próxima ordenanza fiscal e impositiva". CON AGOSTINELLI La UIC también le presentó propuestas al Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, en este caso para agilizar los trámites de Construcción y hablaron sobre las demora en el lanzamiento del Sector Industrial Planificado. Los industriales sugirieron a Sergio Agostinelli, "puntualizar los temas y ver la manera de desarrollarlos, asignándole una prioridad con el fin de resolver las necesidades planteadas por nuestros socios y entender con un grado mayor de detalles cuáles son las razones de las diferencias encontradas entre ambas partes". Entre las propuestas para optimizar los tiempos de aprobaciones presentadas por la UIC, se encuentran las de desligar relación entre multas de tránsito u otras que actualmente inhiben la aprobación de Planos; e implementar la liquidación de derechos de construcción, sistematizado y otorgado por el visado. También se sugirió que el seguimiento y responsabilidad de un visado esté a cargo siempre por el mismo visador; minimizar correcciones de dibujo, y/o leyendas redundantes que no implican responsabilidad (colores, nominaciones en plantas, cortes, vistas, etc.) y eximir de liberar carpetas al profesional en juzgado para ingreso de expediente. Respecto al denominado "Sector Industrial Planificado", los integrantes de la UIC también solicitaron conocer la situación que actualmente inhibe el avance de este proyecto municipal y el lanzamiento, con el fin las PyMEs se puedan instalar. "La propuesta es que nuestra institución pueda aportar tiempo e ideas para darle una mayor celeridad a este tema", explicaron.

#Ahora desayuno con el ministro @hernanlacunza empresarios y @SergioDRoses pic.twitter.com/qM84jPcyUX — Sebastian Abella (@SebaAbella) 4 de agosto de 2017

La Unión Industrial de Campana busca instalar su agenda

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: