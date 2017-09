"La vida es un camino a largo plazo, en la que tú eres Maestro y Alumno; unas veces te toca Enseñar; todos los días te toca Aprender..." --Crónicas de la Tierra sin Mal. 11 DE SETIEMBRE: "DÍA DEL MAESTRO" Estimada colega Docente: He notado una vez más que te encuentras desmoralizada; quizás no encuentres reconocimiento a los esfuerzos que realizas a diario para poder cumplir con tu rol; pienso que, en muchas oportunidades tienes deseos de bajar los brazos porque no sientes el estímulo necesario para continuar con la tarea que has abrazado con tanta vocación. Pero, déjame que te recuerde algunos conceptos que, quizás en el fragor por el que nos empuja la vida, tal vez, han quedado guardados en el arcón del olvido. El próximo 11 de Setiembre, es una fecha en la que cada año se efectúa un homenaje al Docente. Tú eres una de ellas, dado que tienes en tus manos nada menos, que la responsabilidad de contribuir a la formación integral de personas, tratando de obtener no sólo la excelencia humana y académica, sino además, la responsabilidad social de ser formadora de futuros formadores. Eres educadora y como tal estás llamada a hacer relevante el sentido más profundo del verbo educar; nunca has sido mejor llamada que "magister", como el vocablo latino lo expresa.Recuerda que eres la columna vertebral de toda enseñanza, porque, además de ser esencial e imprescindible en el papel de los procesos conducentes a la formación integral de tus alumnos, tienes que llevar sobre tus hombros el hacer de ellos buenas personas, pues son los que formarán la sociedad futura. Sin tu trabajo, no puede mantenerse en pie ni marchar adecuadamente el Proyecto Educativo Institucional, en todas las dimensiones que lo constituyen. Se, que cada día que concurres a la escuela siempre tienes muy presente que tu misión como docente es comunicar sabiduría; entendida y vivida ésta, como el arte de conducir por unas horas rectamente el destino de tus alumnos, para así, llegar a obtener el logro de la realización plena de todos ellos, para que a su vez aprendan a contribuir a la de los demás. ¿Sabes?, el transcurrir de los años me ha permitido comprender que la misión de todo Profesor, Educador y Maestro, consiste en algo más que transmitir información cognoscitiva; en el cooperar con sus alumnos en la producción del conocimiento y en el desarrollo de la conciencia crítica y transformadora; porque buscan a partir del cultivo y la promoción de los hábitos, el profundizar en el reconocimiento y la elaboración interior del sentido de la realidad propia y del contexto que los rodea. Como docente, se que en el desarrollo de tus clases siempre tratas de combinar el aprendizaje con la excelencia en la orientación, la compasión con la enseñanza de la verdad, con la disposición a comprender y perdonar la fragilidad del otro, y por encima de todo tratas de exhortar a la práctica de la justicia y el amor, proyectada hacia los más débiles y necesitados. Recuerda que eres ejemplo a seguir, pues todos los sentidos de tus alumnos están fijos en tí. Por éso deseo que levantes el ánimo, que alegres tu mirada, que te dediques con fervor a la carrera que has elegido, pues nuestro país te necesita para seguir formando a las futuras generaciones mediante el cumplimientos cabal de tu misión como educadora. Me despido de ti cordialmente, deseando que pases un hermoso Día del Maestro, dejándote como regalo las palabras de un hombre que ya está en las páginas de la historia de la humanidad: "DECIR MAESTRO, ES YA, EXPRESAR UN ELOGIO." --Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II. (Canonizado el 27/04/2014). Tu compañera Docente.

El Rincón de Aléthea:

Carta a mi colega docente

Por Angela Monsalvo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: