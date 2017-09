La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/sep/2017 Delantero de Villa Dálmine:

Jorge Córdoba; ”Ahora tenemos que agarrar ritmo fútbolístico”











Córdoba: “Ahora tenemos que agarrar ritmo futbolístico” Luego del amistoso ante Almagro, el delantero Jorge Córdoba se refirió al presente de Villa Dálmine en este último tramo de pretemporada. El martes, Villa Dálmine disputó su primer amistoso luego de la semana de pretemporada que realizó en la ciudad de Balcarce. Fue frente a Almagro, en un partido que terminó sin goles y que en el seno del plantel Violeta fue destacado como parte necesaria para este tramo de la preparación que se está llevando delante de cara al debut en el próximo campeonato del Nacional B (el sábado 16 como local ante Boca Unidos). "Lo aprovechamos para seguir conociéndonos, para seguir aflojándonos de una pretemporada muy dura", señaló al respecto el delantero Jorge Córdoba. "Ahora tenemos que tratar de agarrar ritmo futbolístico, dado que por los días de lluvia hemos suspendido varios amistosos. Todavía necesitamos soltarnos un poco más", agregó. Igualmente, el ex atacante de Douglas Haig y Los Andes se mostró conforme con los 60 minutos disputados frente a Almagro: "Creo que hicimos un partido bastante bueno, pero entendemos que todavía tenemos que seguir mejorando, algo que sucederá con el correr de los días", señaló en diálogo con La Auténtica Defensa. En cuanto a la idea futbolística que baja el DT Felipe De la Riva, el punta explicó que las premisas son buscar "orden y juego" en estos amistosos. "Es la idea futbolística que él tiene. Somos muchos jugadores nuevos y tenemos que ir conociéndonos de a poco, acostumbrarnos al juego de cada uno", afirmó. Para varios jugadores, Córdoba incluido, el encuentro ante Almagro fue el primero como jugador de Villa Dálmine en el estadio de Mitre y Puccini, dado que los anteriores partidos habían sido en Balcarce, donde el plantel realizó una semana de concentración y entrenamientos en triple turno. "Acá ya estábamos trabajando mucho lo físico y allá fuimos a trabajar más el equipo, a conformar el grupo. Sirvió y espero que eso se vea reflejado en el torneo", explicó al respecto el delantero. Sobre este presente que lo depositó en Campana, Córdoba comentó: "Llegó en un buen momento. Soy un laburante y me esfuerzo siempre de la misma manera donde esté. Estoy bien, me siento bien, hice casi toda la pretemporada en el club y ahora estoy esperando que llegue el torneo para tener la posibilidad de demostrarlo adentro de la cancha". Finalmente, el centroatacante también se refirió al "revalorizado" campeonato del Nacional B que se avecina: "Cada vez que hay partidos de Copa Argentina se nota que hay muy poca diferencia entre los equipos de Primera División y el Nacional B. Tenemos que estar tranquilos, pensar en sumar puntos y hacernos fuertes de local para que el club pueda mantener la categoría". PRÓXIMO AMISTOSO. El próximo encuentro programado por el cuerpo técnico de Villa Dálmine será ante Flandria, aunque todavía no está definida su fecha de realización. En principio fue pautado para el sábado, pero el pronóstico de lluvia que existe para la región podría obligar a adelantarlo o postergarlo.





ANTE ALMAGRO, JORGE CORDOBA DISPUTO SUS PRIMEROS MINUTOS DE FUTBOL EN EL ESTADIO DE MITRE Y PUCCINI COMO JUGADOR DE VILLA DÁLMINE.

#Pretemporada | En un nuevo amistoso, Villa Dálmine enfrentó a @almagroficial. La nota completa: https://t.co/0R1l3mKQGD pic.twitter.com/qW1ITpxVKE — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 5 de septiembre de 2017

Delantero de Villa Dálmine:

Jorge Córdoba; ”Ahora tenemos que agarrar ritmo fútbolístico”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: