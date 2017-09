La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/sep/2017 Primera D:

El partido se jugará desde las 15.30 horas en cancha de Barracas Central con arbitraje de Javier Del Barba. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la programación de la segunda fecha de la Primera D y de esa manera quedó confirmado que Puerto Nuevo estará visitando a Yupanqui este sábado desde las 15.30 horas en un partido que se jugará en cancha de Barracas Central y con arbitraje de Javier Del Barba. Será la segunda presentación del equipo dirigido por Carlos "Bocha" Hernández luego del empate 2-2 conseguido en la primera jornada frente a Central Ballester como local. "Conseguimos un buen empate en este debut. Central Ballester tiene un buen equipo, muy duro y fue importante no haber perdido en el arranque", señaló sobre esa presentación Michel Bustamante, autor de los dos goles del Auriazul. "Nos faltó estar más finos cuando estuvimos en ventaja. Intentamos jugar por abajo, pero se hizo lo que se pudo. Lamentablemente nuestra cancha no está para jugar mucho al fútbol", agregó el mediapunta en referencia al estado del campo de juego del estadio Carlos Vallejos. Por eso, la visita a Yupanqui ilusiona a las huestes Auriazules, dado que al disputarse en cancha de Barracas Central tendrán la oportunidad de contar con un terreno en óptimas condiciones para desarrollar un juego más fluido y por abajo. "Nosotros tenemos jugadores de muy buen pie, como Pablo Sosa o Maximiliano Díaz y deberíamos poder aprovechar eso", remarcó Bustamante. Para este encuentro frente a Yupanqui, el entrenador "Bocha" Hernández recuperará a un jugador que considera clave para el esquema: Kevin Redondo, quien jugará como primer volante central, permitiendo que Maxi Díaz se libere más para asociarse a Sosa y Bustamante en la generación de juego. En cambio, quien deberá purgar una fecha de suspensión será Marcelo Dorregaray, expulsado por doble amonestación frente a Central Ballester; mientras que Antoni Rodríguez todavía debe tres fechas de su última expulsión en la temporada pasada. Por su parte, Yupanqui también igualó en el debut: 1-1 como visitante frente a Deportivo Paraguayo. Así que ambos conjuntos buscarán su primera victoria de este campeonato de la Primera D el sábado cuando estén frente a frente en el estadio Carlos "Chiqui" Tapia. PRIMERA D – FECHA 2 SÁBADO - 15.30 horas: Yupanqui vs Puerto Nuevo / Javier del Barba - 15.30 horas: Atlas vs Lugano / Santiago Jorge Mitre - 15.30 horas: Argentino de Rosario vs Liniers / Juan Pablo Loustau DOMINGO - 11.00 horas: Real Pilar vs Juventud Unida / Sebastián Martínez LUNES - 15.30 horas: Deportivo Paraguayo vs Lamadrid / Agustín Knoth - 15.30 horas: Central Ballester vs Muñiz / Gonzalo Pereira MARTES - 15.30 horas: Claypole vs Argentino de Merlo / Franco Acita - 15.30 horas: Centro Español vs Victoriano Arenas / Jonathan De Oto

