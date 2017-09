La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/sep/2017 Liga de Escuelas de Fútbol:

La Escuela Municipal de Santa Florentina se coronó Campeona de Invierno en Sub 13







En una nueva jornada de la Liga de Escuelas de Fútbol (LEF) desarrollada en el Club Ciudad de Campana, la categoría Sub 13 de la Escuela Municipal de Santa Florentina se coronó en el Campeonato de Invierno al vencer 5-1 al equipo de Otamendi en la última fecha. Así aseguraron su clasificación a la Recopa de Oro, mientras que los chicos de Otamendi FC se adjudicaron la posibilidad de ir por la Recopa de Plata, si es que no logran ser campeones en Primavera.





