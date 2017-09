La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/sep/2017 Tenis:

El tandilense le agregó más épica a su US Open y ya está en semifinales. Otra jornada inolvidable en New York ante el mejor tenista de la historia. Como en aquel 2009 que lo vio coronarse campeón del Abierto de los Estados Unidos, el tandilense Juan Martín Del Potro volvió a mostrarse en plenitud para derrotar a Roger Federer en el US Open. En esta oportunidad, el triunfo sobre el suizo no le brindó la corona de este major, sino el pase a las semifinales donde lo espera el Nº 1 del mundo, el español Rafael Nadal, quien ayer aplastó al joven ruso Andrey Rublev. Fue una noche de ensueño para el tandilense: con solidez desde el saque, pegando la derecha con fiereza y con consistencia desde el revés, superó 7-5, 3-6, 7-6 y 6-4 a Federer, quien así sufrió su primera derrota en Grand Slams en este 2017. Resultó clave la definición del tercer parcial: luego de salvar cuatro set points en el tie-break, Delpo se quedó con esa manga en la primera oportunidad que tuvo a su favor. Después quebró rápido en el inicio del cuarto y de allí en adelante se encaminó al triunfo ante miles de argentinos y latinoamericanos que deliraron con su actuación en el estadio Arthur Ashe, con capacidad para 23 mil personas (según trascendió en redes sociales, hubo quienes pagaron hasta 600 dólares en la reventa por una ubicación media). Del Potro había accedido a los Cuartos de Final tras levantar, afiebrado, dos sets de desventaja frente al austríaco Dominic Thiem en Octavos. Ahora, en semifinales chocará con Rafael Nadal, a quien ya enfrentó en esta instancia en 2009, cuando se coronó campeón del US Open (en la final superó a Federer). El otro finalista se definirá en el duelo que sostendrán, también el viernes, el sudafricano Kevin Anderson y el español Pablo Carreño Busta, quien eliminó al argentino Diego Schwartzman en Cuartos de Final.



