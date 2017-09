El Departamento El de Campana es uno de los cuatro departamentos antidrogas de la PFA. Los otros tres son el Oeste (abarca las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan, San Luis y Córdoba), Este (Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires) y Sur (Mendoza, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, y Tierra del Fuego). A su vez, está organizado en dos divisiones: Operaciones Anti Droga e Investigaciones Anti Droga. Se encuentra operativo desde el 2016, pero la PFA decidió invertir en ampliar sus instalaciones para modernizarlo y mejorar la comodidad del personal. Por eso se optó por prolongar su apertura oficial hasta este jueves. Lo aseguró la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, durante la inauguración formal del Departamento de Operaciones Antidrogas de Campana. Afirmó que es "histórico" el nivel de incautación de estupefacientes en todo el país. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó ayer por la mañana la inauguración formal del Departamento de Operaciones Antidrogas de Campana, acto durante el cual señaló que nuestra ciudad "es el punto clave" para detener la comercialización de droga en toda el área metropolitana. En medio de un gran operativo de seguridad, Bullrich llegó acompañada a la sede policial de calle Las Heras por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Néstor Roncaglia. Sin embargo, el vallado preventivo no evitó que un reducido grupo de manifestantes comenzará a gritar desde la esquina con Jean Jaurès en reclamo por la aparición de Santiago Maldonado, increpando a Bullrich cuando tomó la palabra. La única referencia que la funcionaria macrista hizo al respecto fue indirecta: afirmó que "independientemente" de que se esté trabajando "en otros temas que hoy preocupan profundamente al Ministerio de Seguridad, el objetivo de la lucha contra las drogas, el narcotráfico y el crimen organizado" es permanente. Bullrich sostuvo que el corredor norte de la provincia de Buenos Aires, y en particular Campana, "es el punto clave para que la droga no llegue a la gran urbe", pero aclaró que la tarea de inteligencia comienza "en nuestras fronteras" a fin de poder frenar la distribución "en un segundo cordón" de paso. "(Ahí) es donde estamos logrando el 90% del decomiso de droga que entra a nuestro país", afirmó. En ese sentido, aseguró que el Gobierno cuenta con el "diseño de una estrategia" que consiste en identificar "determinados espacios, determinadas rutas y lugares" en los cuales "intentan moverse las organizaciones criminales". "Y sabemos que este punto, esta ruta, el puente, el río, toda esta zona, es estratégico para parar la entrada de aquello que no se pudo parar o no se descubrió en las fronteras o a lo largo de las rutas", explicó. El Departamento Antidrogas Campana, inaugurado formalmente ayer, en realidad opera desde comienzos de 2016. Surgió en el marco de la Emergencia Nacional en Seguridad, que creó dentro de la PFA la Dirección General Antidrogas Interior, dividiendo al país en cuatro Departamentos, uno con asiento en nuestra ciudad. De hecho, el Departamento Antidrogas, liderado por el comisario inspector Eduardo Francescutti, ya fue protagonista de procedimientos de gran repercusión, como el denominado "Operativo Guason" mediante el que se incautaron 2.500 kilos de marihuana proveniente de Paraguay. Bullrich ponderó a la seccional por estos logros y sostuvo que "el promedio de drogas que el Ministerio de Seguridad con las fuerzas federales está decomisando es histórico". Preciso que, en promedio, se secuestran por día 30 kilos de cocaína, 450 kilos de marihuana, además de 1.200 pastillas. También tuvo un párrafo llenó de elogios para el juez Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Campana, presente en la ceremonia, a quien reconoció por -2su trabajo, su dedicación y su compromiso en la lucha contra el narcotráfico", y celebró que "el Parlamento argentino esté por decidir darle más recursos y más capacidad de acción" a través de una ley que elevaría la categoría de su juzgado. "La Policía Federal Argentina, como todos sabemos, estaba centrada en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, los ciudadanos de todo el país la ven desplegarse en sus capacidades, con todos sus cuerpos y posibilidades, y ven que es más federal más que nunca", expresó sobre el cierre Bullrich. Y advirtió: "En este caso, va a trabajar en zona compleja y difícil". Antes del discurso de la ministra, Francescutti había expresado que con la creación de su dependencia la PFA "vuelve a dar una muestra más de su compromiso con la sociedad" debido a que "no se trata de un acto aislado sino de una política institucional" que intenta acercar a la fuerza con la comunidad para terminar con "el flagelo de la droga". "La calidad y eficiencia de los servicios en general hacen a la esencia misma del prestigio de las instituciones. Y la Policía Federal Argentina en forma permanente se actualiza para estar a la altura de los tiempos", aseguró, visión que le ha permitido a la institución mantenerse "en un lugar destacado" entre las policías del mundo. "Se vienen tiempos difíciles, pero confío plenamente en que somos dignos herederos de nuestras tradiciones y eficaces constructores de nuestro futuro", aseveró el jefe del Departamento Antidrogas Campana.

LA MINISTRA DE SEGURIDAD, PATRICIA BULLRICH, RECIBIÓ UNA PLACA DE MANOS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ANTIDROGAS CAMPANA, EL COMISARIO INSPECTOR EDUARDO FRANCESCUTTI.





EL INTENDENTE ABELLA SALUDA A LA MINISTRA BULLRICH, AYER EN EL ESCENARIO. Para Roncaglia, "es un lugar estratégico" El jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, afirmó que la creación del Departamento de Operaciones Anti Droga Campana obedece tanto a la importancia que tiene la región en la problemática como "al compromiso" de su Justicia en las investigaciones relacionadas. En diálogo con los medios, Roncaglia remarcó que nuestra zona "es un lugar estratégico" para el tráfico de estupefacientes porque "confluyen rutas nacionales como la 12, la 14 y la 9, las rutas provinciales 6 y 41 que conectan con la Costa Atlántica, y la bajada de los ríos Paraná y Uruguay que salen al Río de la Plata y de ahí al mundo". "Por eso elegimos esta ubicación, una suerte de barrera legal y de contención" para frenar la bajada de droga desde el norte del país, señaló. A eso le sumó el trabajo mancomunado que la PFA lleva a cabo con el juez federal González Charvay. "A veces podemos poner mucha voluntad, pero si no tenemos el acompañamiento de la Justicia eso se ve opacado. Este no es el caso", aseveró.

BURZACO, RONCAGLIA Y BULLRICH ESTUVIERON PRESENTES AYER EN NUESTRA CIUDAD. Inauguramos el Dto. Antidrogas Campana de la @PFAOficial. Cada día más firmes en la lucha contra el narcotráfico. #ArgentinaSinNarcotrafico pic.twitter.com/PslzQS8Zb9 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 7 de septiembre de 2017 En la inauguración del Departamento Antidrogas Campana. pic.twitter.com/BxT9J4lAlr — Sebastian Abella (@SebaAbella) 7 de septiembre de 2017 #Ahora inauguración de la Policía Federal Argentina con la presencia de Patricia Bullrich pic.twitter.com/aBRRQeEBk7 — Magui Felizia (@mawifelizia) 7 de septiembre de 2017 #Ahora inauguración del departamento Antidrogas Campana de la Policia Federal pic.twitter.com/geH8fq6fTO — MunicipalidadCampana (@campanagov) 7 de septiembre de 2017

Antidrogas:

"Campana es el punto clave para que la droga no llegue a la gran urbe"

