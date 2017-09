”Es un espacio gratificante”

P U B L I C



La Biblioteca Popular Pilar Álvarez de Traverso cumple hoy 25 años. Su presidenta, Susana Cerilli, repasó junto a La Auténtica Defensa la historia de esta entidad del barrio Ariel del Plata en la previa de los festejos que se realizarán esta tarde. Un día como hoy, pero hace 25 años atrás, abría sus puertas a la comunidad la Biblioteca Popular Pilar Álvarez de Traverso del barrio Ariel del Plata. Desde aquel 1992, muchos recuerdos se fueron construyendo en cada rincón del establecimiento. En ese marco, La Auténtica Defensa visitó la biblioteca para repasar su historia junto a Susana Cerilli (Presidenta), Viviana Muñoz (Tesorera), María Elena Ríos (Secretaría) y Claudia Sajen (Bibliotecaria). Todas recuerdan bellos momentos allí. La gran impulsora fue Cristina Noguera, "una maestra de la escuela que vio la necesidad de hacer una biblioteca en el barrio", recuerda Susana. "Empezamos en una sola pieza con todo el material que teníamos, los primeros estantes eran de metal imagínate", agrega. El objetivo se mantien 25 años después: que los chicos tengan un espacio donde conectarse desde otro ámbito. La Biblioteca empezó a crecer a pasos agigantados, pasaron varias comisiones y la Fundación Rocca donó la primera gran tanda de libros. "Paladino fue un presidente que hizo mucho. Una persona con empuje que se encargó de la edificación y así se fue armando la Biblioteca", remarca Cerilli. En este lugar los chicos hacen sus tareas, investigan y trabajan en grupo. "Se empezó con muy poquito, pero todos los años se viaja a la Feria del Libro, consultamos con los socios qué libros hacen falta, se agregan y se compran. Más de 100 libros compramos seguro", añade María Elena. A pesar del paso del tiempo cuentan que "la gente del barrio quizás no llega a conocerla", porque muchos "piensan que si es la biblioteca del barrio tiene 10 libros y nada más". Pero no es así: la Biblioteca Popular Pilar Álvarez de Traverso, ubicada hoy en Coltelli 1624, tiene más de 20 mil libros que están registrados de manera digital. "Es un espacio gratificante, me brindó muchas alegrías y satisfacciones", asegura Susana, quien a pesar de ser una de las impulsoras de la entidad, recién ahora es Presidenta por primera vez. "Ver chicos o jóvenes buscando libros es algo que todavía me impacta y me gusta. Siempre que hay gente joven, es un chorro de frescura, alegría y es un ámbito para visitar. Con una palabra no se puede resumir todo lo que siento por la biblioteca. La amé desde muy chiquita. Antes iba a la Biblioteca Municipal, ahora estoy acá", agrega. Como establecimiento, la Biblioteca está registrada en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y también tienen reconocimiento de la Dirección de Bibliotecas (Nº 238). "La biblioteca tiene el poder expresarse, comunicarse, hablar sobre distintos temas y que no estén encerrados frente a un televisor y se tenga la mente un poco más abierta", destaca Viviana. "El tema de la instrucción ha decaído y eso se ve en la sociedad", apunta Susana. "Una forma de fortalecer la educación más allá de la escuela y otros ámbitos es la lectura: querer conocer más a través de una novela o algo parecido no es algo tan elevado", cierra. Música y lectura en vivo Esta tarde a partir de las 18 horas habrá música por parte del grupo Mestizaje Urbano, que estará acompañado por integrantes de Campana Amanecer Literario (C.A.L.) Mestizaje Urbano se define como un "grupo música popular, con raíz folclórica latinoamericana" integrado por Hernán Mariluis, Mariano Meiraldi, Gonzalo Denis y Débora Conti.

"Ver chicos o jóvenes buscando libros es algo que todavía me impacta", comentó Susana Cerilli.





"Ver chicos o jóvenes buscando libros es algo que todavía me impacta y me gusta", comenta Susana Cerilli, actual Presidenta de la Biblioteca.





LA BIBLIOTECA POPULAR PILAR ÁLVAREZ DE TRAVERSO ESTÁ UBICADA EN COLTELLI 1624 Y LUCE EN SU FRENTE UN MURAL PINTADO POR LA ARTISTA ROCÍO GARCÍA.

Este viernes, la Biblioteca Pilar Álvarez de Traverso cumple 25 años: Un ícono de Ariel del Plata que… https://t.co/MxjJEdSFEd #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 5 de septiembre de 2017 LOS FESTEJOS DEL AÑO PASADO ??VIDEO. 24 años de la Biblioteca Popular Pilar Álvarez de Traverso pic.twitter.com/7P1HD0z6Sa — Daniel Trila (@dantrila) 3 de septiembre de 2016 #Ahora. Se festejan los 24 años de la Biblioteca Popular Pilar Álvarez de Traverso de barrio Ariel del Plata pic.twitter.com/D1FyaeK1o0 — Daniel Trila (@dantrila) 3 de septiembre de 2016 [VIDEO] Se festejaron los 24 años de la Biblioteca Popular Pilar Álvarez de Traverso de barrio Arie.. https://t.co/WKenrFxAYN #Alertas — Campana INFO (@CampanaInfo1) 4 de septiembre de 2016

”Es un espacio gratificante”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: