Los ediles también validaron, por unanimidad, un proyecto presentado por el Ejecutivo para donar un inmueble que será destinado a la construcción de la Escuela Secundaria Nº 14. Ayer, el Honorable Concejo Deliberante de Campana también aprobó la llegada a la ciudad del servicio de ambulancias "SAME PROVINCIA". La validación de este convenio con Provincia fue una las discusiones más acaloradas de la sesión de ayer. El presidente de la comisión de Salud, concejal Felix Reynoso (PJ-FpV), tomó la palabra para adelantar el acompañamiento de su bloque, aunque lamentó que no haya habido información por parte de la Secretaría de Hacienda acerca de cómo iba a impactar el servicio en el presupuesto municipal. Reynoso entonces propuso que el proyecto regrese a comisión, iniciativa que se encontró con el rechazo de plano de Cambiemos, fundamentado por los concejales Miriam Cazenave y Carlos Cazador. Remarcaron que los fondos para el funcionamiento del SAME llegarán de Provincia. De todas maneras, a la hora de la votación, fue aprobado por todas las bancadas. En esta jornada y también por consenso de todos los ediles, se aprobó un proyecto presentado por el Ejecutivo para donar un terreno a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, el cual será destinado a la construcción del edificio de la Escuela Secundaria 14. Entre otros importantes temas que se abordaron en el recinto, también se dio luz verde a la implementación del "Programa de Operadores de Calle" para la prevención y detección de situaciones de vulnerabilidad de niños y jóvenes.

Agregué un video a una lista de reproducción de @YouTube https://t.co/mpp2b4cFlS HCD CAMPANA 07 de Septiembre de 2017 — La Autentica Defensa (@LADdigital) 8 de septiembre de 2017

HCD:

Se aprobó la llegada de ambulancias del SAME

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: