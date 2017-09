Fue interceptada en un minimercado del barrio Don Francisco y presentaba diversas irregularidades. No poseía facturas de origen de los productos que transportaba, que, además, no contaban con la refrigeración necesaria. Personal de la Dirección de Habilitaciones del Municipio decomisó una camioneta Fiat Fiorino por diversas infracciones. El utilitario fue interceptado en un minimercado ubicado en el barrio Don Francisco mientras realizaba la descarga de la mercadería. Trasladaba embutidos varios y carnes sin la refrigeración correspondiente excediendo la temperatura óptima para su comercialización. Además, no poseía las facturas correspondientes para certificar el origen de dicha mercadería. Tampoco había realizado los controles indicados en la Dirección de Bromatología del Municipio. A raíz de estas irregularidades parte de la mercadería fue desnaturalizada. En tanto que, Bromatología la puso al resguardo la restante con la refrigeración necesaria. Para el retiro de la misma, el infractor deberá previamente regularizar su situación y presentar la documentación correspondiente. Durante este procedimiento, se labró un acta detallando las infracciones cometidas, la que fue derivada al Juzgado Municipal de Faltas de turno para que se expida a la brevedad. Estos operativos se realizan por determinación del intendente Sebastián Abella para garantizar las condiciones de salubridad de los alimentos que se comercializan en distintos puntos de la ciudad.

Personal de la Dirección de Habiltaciones realizó el operativo de decomiso.





La mercadería no posee la refrigeración necesaria.



Decomisan mercadería de una camioneta

