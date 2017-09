Alejandra Dip

La estrella, posibilidad de sentir un verdadero amor, la profundidad que buscamos, el brillo que todos tenemos dentro, arte, armonía, servicio, creatividad, belleza. Kin estrella 4 y a la estrella la guía la semilla. Tercer día portal de 10 La Semilla nos pide romper con las estructuras que no van más y pesan, La Estrella nos influencia para que soltemos el drama y tomemos las decisiones que venimos postergando pensando a quien perjudicamos con eso la estrella, hoy nos pide brillar, desde lo armónico, lo estético, lo artístico, lo político. Es una energía de dar servicios, y altamente política. Puede ser que hoy salgan a la luz cuestiones políticas que estaban ocultas, o que los gobernantes tengan que adaptarse a la hora de tomar decisiones, saliéndose un poco del camino que querían tomar, solo para no generar conflictos. Recuerden que todo está potenciado, todo 13 veces más fuerte lo bueno o lo malo también, a estar positivos! espero que en argentina salga a la luz donde esta Santiago Maldonado. Tratá de cambiar de piel en este día y no te potencies en novelera, que brilles como la mejor estrella del cielo!! Y que encuentres a la persona que podes amar como Dios manda. Buen viernes armonioso potenciado!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar https://t.co/wVGyhXjR0N — alejandra dip (@turcadip) 8 de septiembre de 2017

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Estrella 4 - Energía de Viernes 08/09/2017 -Trecena de la Serpiente

Por Alejandra Dip

