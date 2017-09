Jugarán desde las 21.30 horas por la primera fecha de la Zona B. En tanto, Ciudad de Campana no participará de este certamen. Como es habitual en la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), luego de la disputa del Torneo Oficial en la primera parte del año, llega el tiempo del Torneo Clausura en la segunda. Se trata de un certamen que se disputa al mismo tiempo que el Torneo Federal (ex Liga B) y el Torneo Provincial de Clubes y que no pone en juego boletos para estas competencias (como sí lo hace el Oficial). Por ello, es usado por algunos clubes como banco de pruebas o para ofrecerles minutos a quienes no los tienen en esas competencias, mientras para otros es la posibilidad de darles continuidad a sus equipos de Primera División. Y en este segundo grupo se encuentra el Campana Boat Club, que aprovechará este Torneo Clausura para seguir avanzando con el proyecto que lleva adelante y que el año que viene lo tendrá compitiendo nuevamente en el Nivel A del Torneo Oficial luego del ascenso logrado en la última edición. Los dirigidos por Gustavo Godoy debutarán esta noche a las 21.30 horas frente a Presidente Derqui por la primera fecha de la Zona B que también integran Honor y Patria de Capilla del Señor; Ingeniero Raver de Los Cardales y Náutico Zárate. En tanto, en la Zona A jugarán: Belgrano de Zárate, Central Buenos Aires, Atlético Baradero, Tempestad de San Antonio de Areco y Náutico San Pedro. Mientras que en la Zona C estarán: Sportivo Escobar "B", Deportivo Arenal (Ingeniero Maschwitz), Independiente de Escobar, Peñarol de Pilar y Unión de Del Viso. Así, habrá 15 clubes en competencia en este Torneo Clausura. Quienes no estarán en este Clausura son: Atlético Pilar, Sportivo Escobar "A" (participan del Torneo Federal), Ciudad de Campana, Independiente de Zárate, Defensores Unidos y Sportivo Pilar (jugarán el Torneo Provincial). De esta manera, de los clubes de la ABZC que disputarán competencias de mayor jerarquía sólo estará presente Presidente Derqui (participará del Torneo Federal), justamente, el rival de esta noche del Campana Boat Club. PROGRAMACIÓN 1ª FECHA: Campana Boat Club vs Presidente Derqui (viernes 21.30); Unión de Del Viso vs Peñarol de Pilar (viernes 21.30); Náutico San Pedro vs Central Buenos Aires (sábado 21.00); Sportivo Escobar "B" vs Independiente de Escobar (domingo 19.30); Atlético Baradero vs Tempestad de San Antonio de Areco (lunes 20.30); y Honor y Patria de Capilla del Señor vs Ingeniero Raver de Los Cardales (miércoles 21.30).

Esta noche inicia el Torneo Clausura de la ABZC y Boat Club recibe a Presidente Derqui

