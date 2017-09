Será como local, el próximo viernes 15. Ya tiene fixture confirmado. Ciudad de Campana ya conoce su fixture para su participación en el próximo Torneo Provincial de Clubes y de esa manera quedó confirmado que el debut del elenco Tricolor será el viernes 15 de septiembre como local frente a Somisa de San Nicolás. En este certamen participarán 20 equipos divididos en cuatro grupos de cinco cada uno. El CCC quedó en la Zona 3 junto a Sportivo Pilar, Astillero Río Santiago de Ensenada, Regatas de San Nicolás y el propio Somisa de San Nicolás. Mientras que su rival "interzonal" será Defensores Unidos (de la Zona 4). CON CARAS NUEVAS. Para afrontar este Provincial 2017/18, Ciudad de Campana contará con dos refuerzos respecto al último Torneo Oficial de la ABZC: vuelve el base Camilo Cáceres y se suma también el pivot Emanuel Sayal. Cáceres se formó en el CCC y luego tuvo una experiencia en la Liga Nacional (en La Unión de Formosa). De allí en adelante pasó por diferentes equipos e, incluso, en 2012/13, ya fue parte del Tricolor durante aquel Torneo Provincial en el que compartió plantel con Martín Trovellesi y Germán Género (actual asistente), entre otros. Ahora, regresa a la calle Chiclana proveniente de Defensores Unidos de Zárate, tras dos experiencias en el proyecto Basket-ORO de la vecina ciudad. Por su parte, Emanuel Sayal es un pivot de 26 años y 2,08 metros de altura. Tiene experiencia en Alianza Viedma, San Isidro (Córdoba) y Pedro Echagüe, entre otros clubes. Al CCC llega procedente de Pinocho, equipo con el que disputó el Pre-Federal de la Ciudad de Buenos Aires. EL FIXTURE DEL CCC F1) Local vs Somisa (SN) F2) Visita a Defensores Unidos F3) Local vs Astillero Río Santiago F4) Visita a Sportivo Pilar F5) Visita a Regatas (SN) F6) Visita a Somisa (SN) F7) Local vs Defensores Unidos F8) Visita a Astillero Río Santiago F9) Local vs Sportivo Pilar F10) Local vs Regatas (SN)

Básquet Provincial de Clubes: Ciudad debutará ante Somisa

