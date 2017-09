Por los pronósticos de lluvia para el sábado, el amistoso se adelantó y se disputará esta mañana en Open Door. En la continuidad de su pretemporada de cara al próximo campeonato del Nacional B, Villa Dálmine disputará hoy un nuevo amistoso. Esta vez será ante Flandria, en un encuentro que se realizará en el Polo Hotel, Resort & Spa, complejo ubicado sobre Ruta 6, en Open Door. Este partido estaba programado para jugarse mañana sábado en Campana, pero el pronóstico de lluvias llevó a modificar primero la fecha y, luego, el escenario. Para el Violeta será su quinto amistoso de esta pretemporada luego de los ensayos realizados frente a Luján, Club Amigos Unidos de Balcarce, Alvarado de Mar del Plata y Almagro. Justamente, después del encuentro ante el Tricolor de José Ingenieros, el entrenador Felipe De la Riva hizo un balance de la preparación de su equipo: "Es un equipo totalmente nuevo y nos fuimos de pretemporada (a Balcarce) una semana más tarde que los demás por una cuestión del armado. Por suerte se formó un grupo de buenas personas. En líneas generales estamos bien, pero vamos a llegar con lo justo. Por eso creo que con el correr de los partidos vamos a ir creciendo. El equipo tiene potencial, pero siempre digo lo mismo: no hay que hablar de más y hay que trabajar mucho", contó el uruguayo. Respecto a estos últimos días de pretemporada, ya pensando en el inicio del campeonato (el sábado 16, como local frente a Boca Unidos), De la Riva señaló: "Para conseguir funcionamiento hace falta tiempo. Nosotros tenemos que apuntar a llegar bien al primer partido y a empezar a sumar rápido. Después, consiguiendo buenos resultados, el equipo va a ir creciendo y cada vez estaremos mejor". Para el amistoso de hoy frente a Flandria, uno de los puntos de atención del plantel Violeta será la condición física de aquellos que arrastran molestias físicas como Leandro Sapetti, Horacio Falcón y Juan Manuel Mazzocchi, quienes no fueron de la partida en el encuentro ante Almagro.

EL JUVENIL LUCAS MEDINA, DE CUARTA DIVISIÓN, JUGÓ ANTE ALMAGRO COMO LATERAL IZQUIERDO POR LA LESIÓN DE LEANDRO SAPETTI.

#Pretemporada | Final del PT del amistoso vs Flandria: gana Villa Dálmine 1-0 con gol de Ramiro López. pic.twitter.com/1kruzgVj8N — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 8 de septiembre de 2017 #Pretemporada | Ya juegan Villa Dálmine y Flandria en @poloresort pic.twitter.com/Xso8WqmO5v — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 8 de septiembre de 2017 #Pretemporada | En minutos comienza el amistoso vs Flandria en @poloresort pic.twitter.com/df0c6KDgzc — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 8 de septiembre de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine se enfrentará hoy con Flandria

