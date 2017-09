La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/sep/2017 El Tiempo en Campana:

Probables lluvias y tormentas

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo







Hoy sábado hay probabilidad de chaparrones y tormentas en Campana. Se darán principalmente en la primera parte del día, mientras que entre la tarde y la noche habrá un mejoramiento parcial durante el cual el cielo permanecerá mayormente nublado y amenazante. El día oscilará entre fresco y templado y la humedad será muy alta: 22 o 23 grados será la temperatura máxima. La situación meteorológica muestra la persistencia del cinto del Este sobre nuestra zona, aportando humedad que se convierte en nubes debido a la presencia de una zona de baja presión en el centro del país. Esas nubes tendrán hoy un desarrollo considerable y descargarán chaparrones y tormentas que se darán en la madrugada, la mañana y quizás hasta las primeras horas de la tarde, experimentándose luego un mejoramiento parcial y temporario. La lluvia no será continua sino que se dará de a ratos y tendrá una intensidad moderada. Como no habrá cambio de masa de aire, con el mejoramiento vespertino subirá la temperatura hasta un nivel templado. Mañana domingo la zona de baja presión se intensificará sobre en centro de la provincia de Buenos Aires y luego se moverá hacia la Costa Atlántica. En Campana volverán las lluvias y tormentas desde la madrugada luego se extenderá el mal tiempo al resto del día, con lluvias de variada intensidad. El viento se afirmará del Norte y soplará con ráfagas que superarán los 50 km/h. El día será templado y húmedo. El lunes la depresión se internará en al Atlántico y luego se alejará. Eso favorecerá el cambio el viento al Oeste y al Sudoeste. Refrescará y seguirá ventoso, con presencia de nubosidad baja, que podría descargar algunas lloviznas dispersas en la primera parte del día. El martes el tiempo será buen, con el cielo despejado. Amanecerá frío, volviéndose luego templado y seco. El miércoles seguirá el cielo despejado y subirá levemente la temperatura: 21 grados es la máxima prevista para ese día. Pronósticos Hoy, sábado 9: estará nublado y hay probabilidad de lluvias y tormentas. Mejorará en forma parcial a partir de la tarde. Será un día entre fresco y templado, con 15 grados de mínima y 22 grados de máxima. El viento soplará moderado del sector Este. Mañana, domingo 10: hay probabilidad de lluvias y tormentas. Se darán dentro de un ambiente templado húmedo y ventoso. El viento soplará regular del sector Norte, con ráfagas. La temperatura variará entre 18 grados de mínima 21 grados de máxima. Lunes 11: seguirá nublado, con probables lloviznas aisladas. Refrescará y estará ventoso on el viento soplando regular del Oeste y del Sudoeste. La temperatura variará entre 11 grados de mínima y 14 grados de máxima.



