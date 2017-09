La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/sep/2017 El Panóptico:

Pensamientos que curan

Por Fabiana Daversa







Bruce Lipton es un biólogo estadounidense que afirma que podemos curarnos con el pensamiento. Sus libros Biología de la transformación, El efecto luna de miel y Biología de la creencia son éxitos en todo el mundo. En la década de 60, cuando empezó a perfilar lo que es hoy la industria farmacéutica, Bruce cambió la carrera de Medicina por la de Biología, con el propósito de estudiar a fondo los secretos de las células y ayudar a instalar el cambio de paradigma. A eso dedicó toda su vida. Hoy es un gran crítico del sistema "hacedor de enfermos" y propone nuevos métodos de sanación. Según Lipton los 50 trillones de células que poseemos tienen dos funciones que garantizan la salud del organismo: crecer y defenderse. Debemos fabricar millones de células diariamente para remplazar las que mueren y luego, defenderlas. El principal agente bloqueador de ésas funciones es el estrés. Otro agravante es la ingesta desmedida de medicamentos que atenúan síntomas, pero no van a la raíz del problema, maquillándolo, dando un bienestar momentáneo que nos crea la ilusión de estar sanos. Muchas veces observamos personas que enfermaron y pudieron cambiar sus vidas, sanándose por completo. Otras, sin embargo, tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero al no modificar hábitos, vínculos y entorno, volvieron a caer en la enfermedad, sin final feliz. Según el científico sólo una transformación profunda nos sanará y lo hará a través de la energía. LIpton define energía como la fuerza liberadora del pensamiento, la principal responsable por desbloquear lo que el estrés de la vida moderna produce. El problema es que la industria farmacéutica aún no ha encontrado la manera de venderla en las farmacias y , mientras tanto, desestima toda iniciativa que busque socavar su imperio.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



