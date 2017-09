José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Aunque la pregunta del título de esta columna todavía no tiene una respuesta oficial, a casi 40 días de la desaparición forzada de Santiago, el proteccionismo del gobierno, unido al férreo blindaje de los medios hegemónicos, comienza a resquebrajarse gracias a la presión social e internacional y a que son muchísimos los que siguen preguntándose ¿Dónde está Santiago Maldonado? Gracias al tesón de la familia de Santiago y de los organismos de derechos humanos, cada día conocemos nuevas evidencias que ponen al descubierto las patrañas inventadas para embarrar la cancha y sembrar dudas en la gente pero que cada vez duran menos por la incontrastable realidad de las pruebas que aunque con extrema lentitud la justicia se ve obligada a incorporarlas a la causa. Propios y extraños se sorprendieron por la impresionante concentración multitudinaria y pacífica que el viernes 1º rebalsó la Plaza de Mayo y que se replicó en todo el país y que no se pudo tapar con los sospechosos hechos de violencia que ocurrieron después de concluida la concentración, pese a que fueron profusamente mostrados, mucho más que la plaza repleta, por los medios adictos. A esto hay que sumar las encuestas que maneja el gobierno que dan cuenta que la mayoría de la población reclama por un pronto esclarecimiento y castigo a los culpables. Ante esta realidad el gobierno se vio obligado a cambiar su estrategia y hay quienes sostienen que además deben entregar la cabeza de la ministra Bullrich para tratar que los daños no sean tan grandes, aunque todos saben que la ministra no se aparta de las órdenes que recibe. En un programa televisivo la diputada de Libres del Sur Victoria Donda contó que en un encuentro con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, a quien le fascina disfrazarse de gendarme, reconoció que durante el operativo en el que desapareció Santiago Maldonado "por ahí a algún gendarme se le fue la mano". Esta frase, dicha con total desparpajo, inmediatamente nos retrotrae a los días más negros de nuestra historia, cuando se hablaba de "errores" y "excesos" y significa para nuestra sociedad un enorme retroceso democrático, Otro funcionario nacional que se sumó a la nueva estrategia fue el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien dijo en estos días que "La hipótesis más fuerte apunta a Gendarmería", luego de que un estudio de ADN desbaratara la versión de que Maldonado había sido herido o muerto por un puestero de la estancia El Maiten y que nuevos testigos aseguraran que vieron como Santiago Maldonado fue golpeado y subido a una camioneta por efectivos de Gendarmería. En su columna del diario La Nación del domingo 20 de agosto el periodista gubernamental Joaquín Morales Solá escribió, refiriéndose a maniobras anteriores, que el gobierno "hurgó los límites mismos de la legalidad". Como se ve, de tanto hurgar los límites, los ha transgredido. Como no podía ser de otra manera, el fiscal Federico Delgado abrió una causa por el delito de encubrimiento al presidente Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante la actitud del Gobierno de desviar la investigación.

¿Dónde está Santiago Maldonado?

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: