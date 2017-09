El jefe de la Policía Federal afirmó que hay que ser ”creativos” para combatir al narcotráfico

Néstor Roncaglia definió al fenómeno como "una pyme ilegal" con "analistas" que buscan todo el tiempo "nuevas rutas y métodos de ocultamiento" para traficar drogas. Remarcó que Campana es un lugar "estratégico" para frenar la distribución. En su visita a la ciudad para acompañar la inauguración formal del Departamento Antidrogas Campana, el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Néstor Roncaglia, advirtió que el narcotráfico "es una pyme ilegal que está permanentemente buscando nuevas rutas y métodos de ocultamiento". También aseguró que la fuerza ya no considera al consumidor un "delincuente" sino como alguien "que puede tener un problema de salud" y que necesita "otro tipo de atención". "El narcotráfico es una pyme ilegal que está permanentemente buscando nuevas rutas y métodos de ocultamiento para trasladar las sustancias ilegales. Y ellos son muy creativos: tienen especialistas que analizan las rutas, las fuerzas de seguridad, dónde se hacen operativos y buscan vías débiles, grietas por donde hacer circular las sustancias", explicó Roncaglia en rueda de prensa. Recordó que hace algunas semanas en el sur de la provincia se secuestró un cargamento de dos toneladas de cocaína listo para ser transportado a Europa dentro de un conteiner. "(Fue) en Bahía Blanca, no en Salta o en Jujuy donde uno puede estimar que es la ruta natural (de esa droga)", comentó. Sin embargo, el jefe de la PFA afirmó que los efectivos a su mando también son "creativos y hábiles", con "detectives y personal especializado que hacen el juego del gato y el ratón". Además, remarcó la importancia de trabajar en equipo con las demás fuerzas federales como Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria frente a un escenario cada vez más complejo de tráfico y distribución de estupefacientes. "Podemos ver el narcotráfico de dos maneras: una son los grandes cargamentos que salen del país", como lo de Bahía Blanca, "pero también hay que encarar el tráfico interno, porque con eso se produce la monetización de las drogas", apuntó Roncaglia. "A veces algunas personas lo subestiman, pero es dañino. Nosotros al último eslabón que compra la droga ya no lo vemos como un delincuente como en algún momento pasó. A esa persona hay que tratarla como corresponde, como una consumidora de drogas que puede tener un problema de salud. Es un adicto, entonces necesita otro tipo de atención", añadió el comisario mayor. Por otra parte, Roncaglia indicó que, en el marco de la federalización de la PFA y para combatir "este flagelo que no solo es nacional sino globalizado", se crearon "diversas dependencias en los lugares estratégicos, por eso se eligió Campana". "Además acá se hizo un departamento con dos divisiones específicas, porque le atribuimos mucha importancia", remarcó.

RONCAGLIA JUNTO A LA MINISTRA BULLRICH, EL JUEVES EN CAMPANA.

Llevaban 61 kilos de cocaína en la camioneta. Detuvimos a la pareja en #Salta. ¡Seguimos trabajando por una #ArgentinaSinNarcotráfico! pic.twitter.com/nkzXf7rTwW — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 8 de septiembre de 2017 Detuvimos a 7 personas dedicadas al tráfico de marihuana en #Formosa. Otro gran paso en el camino hacia una #ArgentinaSinNarcotráfico pic.twitter.com/FS4St8sCy7 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 8 de septiembre de 2017 Un operativo más: 385 kg de marihuana en Formosa @gendarmeria. Todos los días, todos damos un paso para una #ArgentinaSinNarcotrafico pic.twitter.com/TPbuVYTcRG — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 8 de septiembre de 2017 Detuvimos en #Mendoza a otra integrante de la compañía que gestionó el envío de más de 1 ton. de cocaína a Canadá. #ArgentinaSinNarcotráfico pic.twitter.com/r60JUoWbT7 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 7 de septiembre de 2017 Inauguramos el Dto. Antidrogas Campana de la @PFAOficial. Cada día más firmes en la lucha contra el narcotráfico. #ArgentinaSinNarcotrafico pic.twitter.com/PslzQS8Zb9 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 7 de septiembre de 2017

El jefe de la Policía Federal afirmó que hay que ser ”creativos” para combatir al narcotráfico

Inauguración del Departamento Antidrogas Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: