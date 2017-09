La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/sep/2017 Los chicos del Armonía siguen con su campaña ecológica







Un proyecto articulado entre el colegio, el CICACZ, el INTA y la Reserva Natural de Otamendi recorre más de 40 primarias donando árboles autóctonos. En noviembre habrán plantado unos 100 ejemplares. El jueves le tocó el turno a la Escuela 25 de Isla Talavera. El ambicioso proyecto iniciado hace poco más de un mes sigue en marcha. La meta es que los alumnos que cursan el primer grado de todas las escuelas primarias de Campana reciban un árbol autóctono en guarda, y lo vean crecer a lo largo de su paso por la institución educativa a la que acuden. Son más de 40 escuelas, algunas con 2 y hasta 3 secciones, y a cada una le corresponde uno. La campaña de concientización fue bautizada "Un mensaje de vida en el tiempo". Los alumnos de 6to. grado del Armonía son los encargados de visitar las escuelas y dar una charla sobre la importancia de los árboles antes de que cada ejemplar sea plantado. Se trata, también, de todo un desafío logístico y de coordinación que finalizará en esta etapa con más de 100 árboles plantados en noviembre próximo. Una vez por año, hasta que los chicos egresen, los responsables del proyecto volverán a la institución para tomar una foto del crecimiento del ejemplar junto a sus cuidadores. Esa toma fotográfica anual, también será una oportunidad para reforzar conceptos y desarrollar ideas vinculadas al cuidado del ambiente y la ecología entre los niños tutores del árbol. El proyecto es articulado por el Colegio Armonía, junto al Comité Interindustrial de Conservación del Ambiente Campana-Zárate (CICACZ), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Reserva Natural de Otamendi, que provee los ejemplares cultivados en su vivero. El jueves fue el turno de los chicos del primer grado de la Escuela 25 de Isla Talavera, Martín Miguel de Güemes. La ocasión ameritó que no sólo un grupo de "alumnos expositores", sino los dos cursos completos de 6to. grado del Armonía visitaran la institución que se encuentra a la vera del Canal Irigoyen. "Hoy fue un día distinto: Vinimos desde la mañana, almorzamos con los nenes, y más allá del proyecto, toda la jornada ha sido muy enriquecedora para nuestros alumnos. Nosotros también nos llevamos muchos aprendizajes de esta visita", dijo Maira Banchieri, docente del Armonía. "Este proyecto me encanta, porque es algo especial poder explicarle a los nenes de primero la importancia que tiene plantar un árbol y cuidarlo. A mí y a todo nuestro grupo de 6to. grado nos parece muy divertido. Cuando arrancamos el programa, nos daba un poco de vergüenza o nos ponía un poco nerviosos tener que exponer. Pero nos fuimos acostumbrando y ahora todos podemos disfrutarlo", comentó Martina Pilali, una de las noveles expositoras de la jornada.

"Aguaribay Güemes" nació en el vivero de la Reserva Natural Otamendi y encontró su hogar a la vera del Canal Irigoyen.





Leandro Simeone, del CICACZ y el Sub Director de Desarrollo de Islas, Juan Carlos Pandiani, participaron en el plantado junto a la docente Maira Bancheri.



Los chicos del Armonía siguen con su campaña ecológica

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: