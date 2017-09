La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/sep/2017 Por el Camino del Recuerdo:

La historia de nuestro rugby continua

Por Héctor Taborda







En Ciudad de Campana no se hacen drama por no haber jugado nunca en la Primera del Rugby Club de "buenas familias" y de excelentes instalaciones, mantiene intacto el espíritu paquete del amateurismo, aunque haya algunos que pretendan un equipo que escale categorías de mayor pivilegio. Lo importante es que el rugby campanense tiene continuidad y felíz vida. Diría con mucha razón Carlos A. Almara :"ya festejamos mas de 30 años de anécdotas, sacrificios y amistad, es porque el rugby no termina cuando finaliza el partido ni cuando uno cuelga los botines, el rugby es para toda la vida". En la década del ´40 en la cancha del Club Esso Campana se realizó un cotejo entre valores de nuestro medio y el representativo del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Luego llegó a ese medio Pucará y Universitario de La Plata. En julio de 1979 se incorpora a este juego el Tiro Federal de Campana. También registró su lindo paso en el 78/80 por el Campana Boat Club. Más tarde, en 1986, se produce el ingreso a los campeonatos oficiales de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Amadeo Nobile, en su emotiva despedida, nos decía que nunca podrá olvidar cuando se ganó el ascenso en el 94 con un plantel muy responsable. Nuestros valores llegaron, con el paso implacable del tiempo, a poder seguir vinculados con la "guinda" del tiempo, en el exterior, como Horacio Ferreira, Alejandro Perez Quartezan, Ernesto Barboza y Nelson Luna. En 1995, el rugby llega con sus buenos ganados pergaminos al entonces Club Siderca, con la divisa azul y blanca. Y tiempo después en ese mismo lugar nace el Club Ciudad de Campana. Ahora los muchachos tienen como modelo la camiseta de Northampton de Inglaterra, que es negra, verde y amarilla. Se diseñó una con la misma disposición, pero cambiando el negro por el azul marino, llegando así a la casaca actual. Omar Amendolari, un auténtico apasionado por este deporte, tiene muy claro el motivo que dio lugar a la adopción de los distintos colores que lucieron diferentes conjuntos locales a lo largo de su historia. Carlos Almara recuerda cuando en el año 1974, en el 5to. Año de la Escuela Normal, le llegó por invitación de sus compañeros la posibilidad de jugar y se sumó a la gente que Pancho Jeanmaire tenía para enseñar en Villa Eugenia. Después en 1975 nacía un equipo en Campana. Los fines de semana tenemos la suerte de disfrutar diversos deportes y entre ellos se encuentra éste, a tan solo pocos metros de donde nació el fútbol. Cuando terminan los partidos llega el momento del tercer tiempo. A veces con la alegría de la victoria y también no faltan aquellas tardes de bronca y cierto desconsuelo por un resultado adverso. De todos modos ellos se bañan, guardan la ropa en el bolso y a los pocos minutos participan de un tercer tiempo agradable y de gestos fraternos. Nadie se desangra. No hay rencor ni miradas perdidas. Queda claro que la vida no se les va en un try. Además en la próxima semana existe la posibilidad de una nueva revancha. Algunos estudian. Otros trabajan. Pero su amor por el rugby es capaz de superar los inconvenientes que se puedan presentar a la hora de entrenar. No olvidemos que son amateur, y en ciertos casos fueron los hijos que siguieron el camino que un día inicaron sus padres. Lo más importante de todo esto es que gracias a ellos la historia continúa. Ciudad visita hoy a Las Cañas Por la 20ª fecha de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana visitará esta tarde a Las Cañas. Se trata de la séptima jornada de la segunda rueda que todavía no ha visto ganar al XV Tricolor. De hecho, el pasado sábado, el CCC cayó 47-26 como local frente a Tigre RC y, de esa manera, cosechó su sexta caída en fila y no puede torcer un rumbo que lo muestra con apenas dos triunfos en 19 presentaciones. Así, el equipo de nuestra ciudad no pudo escaparse de la última posición de la tabla: tiene 14 puntos y está a dos del anteúltimo, San José. Quizás hoy pueda cortar la racha adversa y salir del fondo.



