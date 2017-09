La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/sep/2017 Ruby: Ciudad visita hoy a Las Cañas







Por la 20ª fecha de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana visitará esta tarde a Las Cañas. Se trata de la séptima jornada de la segunda rueda que todavía no ha visto ganar al XV Tricolor. De hecho, el pasado sábado, el CCC cayó 47-26 como local frente a Tigre RC y, de esa manera, cosechó su sexta caída en fila y no puede torcer un rumbo que lo muestra con apenas dos triunfos en 19 presentaciones. Así, el equipo de nuestra ciudad no pudo escaparse de la última posición de la tabla: tiene 14 puntos y está a dos del anteúltimo, San José. Quizás hoy pueda cortar la racha adversa y salir del fondo.



