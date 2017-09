La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/sep/2017 Tenis:

Us Open; Del Potro se quedó sin final







El tenista argentino Juan Martín Del Potro fue eliminado anoche en semifinales del Abierto de los Estados Unidos por el español Rafael Nadal. Luego de ganar el primer set por 6-4, el tandilense, que en Cuartos de Final había superado a Roger Federer, no pudo sostener la intensidad física del juego ante el actual Nº 1 del mundo, que se llevó los siguientes tres parciales por 6-0, 6-3 y 6-2 De esta manera, Nadal definirá el título el domingo frente al sudafricano Kevin Anderson, quien despachó al español Pablo Carreño Busta para alcanzar su primera final de Grand Slam.

Meme en video, Del Potro pega con el martillo de Thor.

Lost my hammer again... but as they say, sharing is caring. Good luck @delpotrojuan. @rogerfederer

?? @usopen#USOpen #THORtro #ThorRagnarok pic.twitter.com/0HBP3okhaZ — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) 8 de septiembre de 2017

Tenis:

Us Open; Del Potro se quedó sin final

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: