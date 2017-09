La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/sep/2017 Nacional B:

Villa Dálmine sumó más minutos ante Flandria







En un nuevo amistoso, los titulares se impusieron 1-0 con gol de Ramiro López. En tanto, los suplentes igualaron 1-1. A una semana del debut en el campeonato 2017/18 del Nacional B, Villa Dálmine le agregó nuevos minutos de fútbol a su pretemporada. Fue ayer por la mañana en el Polo Hotel Resort & Spa de la localidad de Open Door, donde Flandria hizo las veces de local. La jornada se dividió en dos encuentros de 50 minutos: en el primero, entre titulares, el Violeta se impuso 1-0 con gol de Ramiro López, mientras en el segundo, entre suplentes, igualaron 1-1 (Luciano Pons marcó a favor y en contra para el Canario). El partido se iba a disputar hoy sábado, pero dado los pronósticos de lluvia se decidió adelantarlo para el viernes. Por eso, ante las cargas acumuladas por ambos planteles durante la semana, se decidió dividir el amistoso en dos tiempos de 50 minutos. De arranque, ambos dispusieron de sus equipos titulares. En Villa Dálmine, el entrenador Felipe De la Riva dispuso dos novedades: una fue el ingreso como lateral izquierdo de Marcos Martinich, defensor que se incorporó desde Rosario Central y que asoma para reemplazar al lesionado Leandro Sapetti; y la otra fue la presencia en el mediocampo de Federico Recalde ante las molestia física que arrastra Nicolás Sánchez. Entonces, el Violeta formó con Martín Perafan; Franco Flores, Fernando Alarcón, Juan Celaya, Marcos Martinich; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Federico Recalde, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. Así, con Recalde en lugar de Sánchez, ganó en intensidad para presionar y fue más vertical en el manejo del balón. En ese aspecto, fue interesante el trabajo que por derecha desarrollaron Flores, Pérez y Burzio, mientras que la tenencia encontró orden cuando el balón pasaba por Papa y López. El gol de Villa Dálmine llegó a los 23 minutos, con un remate de media distancia de Ramiro López. Por esa misma vía también probaron Recalde y Pérez, mientras que una de las mejores acciones colectivas del equipo finalizó en un remate cruzado y ancho de Córdoba. Las indicaciones más enérgicas de De la Riva hicieron hincapié en el orden defensivo y en la distribución de las marcas. En ese sentido, la integración de Martinich (siempre predispuesto a trepar por su andarivel) fue una de las premisas del amistoso de ayer, dado que la presencia de Sapetti en el debut frente a Boca Unidos está en duda. Luego, en los segundos 50 minutos la formación cambió por completo y fue la siguiente: Sebastián Blázquez; Federico Acosta, Cristian González, Marcelo Tinari, Lucas Medina; Federico Jourdan, Leonardo Cisnero, Horacio Falcón, Claudio López; Francisco Nouet (Franco Costantino) y Santiago Giordana. En esta segunda mitad del amistoso, el rendimiento de Villa Dálmine no fue sólido desde lo colectivo (especialmente en la tenencia del balón), pero sí mostró muy activos a Jourdan y Giordana, especialmente. Quienes no participaron del amistoso fueron los arqueros José Castellano y Francisco Mastrángelo (trabajaron con el entrenador de arqueros, Héctor Santillán) y tampoco aquellos jugadores que arrastran molestias físicas: Leandro Sapetti, Nicolás Sánchez y Juan Manuel Mazzocchi, que se movieron de manera diferenciada. Para el Violeta fue su quinto amistoso de esta pretemporada luego de los ensayos realizados frente a Luján, Club Amigos Unidos de Balcarce, Alvarado de Mar del Plata y Almagro. Su debut en el campeonato está programado para el sábado 16 de septiembre, cuando recibirá a Boca Unidos de Corrientes por la primera fecha de la temporada 2017/18 del Nacional B.

RAMIRO LÓPEZ MARCÓ EL GOL VIOLETA CON UN REMATE DE MEDIA DISTANCIA.





JORGE CÓRDOBA MANIOBRA AYER ANTE UN DEFENSOR DE FLANDRIA. UNO MÁS PARA LA DEFENSA Esta semana, Villa Dálmine sumó un nuevo refuerzo para el próximo campeonato: el defensor Marcos Martinich (21 años; foto), quien se incorporó desde la Reserva de Rosario Central. Se trata de un jugador zurdo que puede actuar como lateral izquierdo (jugó en esa posición ayer ante Flandria) y también como segundo marcador central. Además, ante la lesión de Leandro Sapetti, para cubrir el sector izquierdo de la defensa también se sumó al plantel el juvenil Lucas Medina (de Cuarta División), quien juega como marcador de punta.

UNO MÁS PARA LA DEFENSA DERROTA DE BOCA UNIDOS Boca Unidos, el primer rival de Villa Dálmine en el próximo campeonato del Nacional B, también jugó ayer un nuevo amistoso de pretemporada y su equipo titular, en el que se destacaron las presencias del arquero Hilario Navarro y del volante Mario Bolatti, cayó 1-0 ante Crucero del Norte. #Pretemporada / Imágenes del amistoso disputado hoy frente a @CSyDFlandria en @poloresort pic.twitter.com/jRaVcR2YJn — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 8 de septiembre de 2017 #Pretemporada | En marcha el ST del amistoso vs Flandria. pic.twitter.com/Y8ltBWHCcm — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 8 de septiembre de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine sumó más minutos ante Flandria

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: