Se jugará desde las 15.30 horas con arbitraje de Javier Del Barba. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el jueves el cambio en la programación del encuentro entre Puerto Nuevo y Yupanqui por la segunda fecha del campeonato de la Primera D. Así, el partido que se iba a disputar hoy sábado en el estadio de Barracas Central se pasó para mañana domingo en cancha de Deportivo Riestra. Sí se mantuvo el horario (15.30) y también la designación de Javier Del Barba, quien será el encargado de administrar el reglamento en este cotejo. Así, los dirigidos por Carlos "Bocha" Hernández, que igualaron 2-2 con Central Ballester en el debut, cerrarán hoy su preparación. La principal novedad que tendrá el equipo Auriazul será el regreso de Kevin Redondo (se perdió la primera fecha por acumulación de amarillas) en el mediocampo, lo que le permitirá adelantarse a Maximiliano Díaz, por lo que Pablo Sosa o Gustavo Roldán saldrían de la alineación titular y ocuparían un lugar en el banco de los suplentes, donde no podrá estar Marcelo Dorregaray, expulsado ante Central Ballester. Esta segunda jornada de la Primera D se pondrá en marcha hoy con dos encuentros: Atlas vs Lugano y Argentino de Rosario vs Liniers. En tanto, mañana domingo, además de Puerto Nuevo vs Yupanqui también jugarán Real Pilar vs Juventud Unida. Esta segunda fecha se completará entre lunes y martes con los siguientes partidos: Deportivo Paraguayo vs General Lamadrid; Central Ballester vs Muñiz, Claypole vs Argentino de Merlo y Centro Español vs Victoriano Arenas.

EL AURIAZUL IGUALÓ EN SU DEBUT FRENTE A CENTRAL BALLESTER.



El partido de Puerto Nuevo ante Yupanqui se pasó para el domingo en Riestra

