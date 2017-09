La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/sep/2017 Superliga:

Se puso en marcha la segunda fecha





Vélez sumó su segundo triunfo y es líder, porque Independiente empató en Bahía Blanca. Colón superó a Arsenal. Después del receso obligado por la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, ayer se puso en marcha la segunda jornada de la Superliga Argentina de Fútbol. Y lo más destacado fue el segundo triunfo de Vélez Sarsfield, que como local venció 2-0 a Atlético Tucumán. La victoria del Fortín llegó gracias al segundo doblete consecutivo del delantero Maximiliano Romero, quien ya acumula cuatro tantos en este campeonato. Los dirigidos por Omar De Felipe quedaron como únicos líderes gracias a que Independiente no pudo sostener la ventaja conseguido ante Olimpo y terminó empatando 1-1 en Bahía Blanca (goles de Leandro Fernández para el Rojo y de Luis Vila para el Aurinegro). En tanto, también ayer, Colón de Santa Fe venció a domicilio a Arsenal de Sarandí por 1-0 con un tanto de Tomás Chancalay. Esta segunda fecha continuará hoy con otros cuatro cotejos: Belgrano vs San Martín de San Juan (14.05), Estudiantes (LP) vs Defensa y Justicia (16.05), Patronato vs Argentinos Jrs (18.05) y Racing Club vs Temperley (20.05). En tanto, mañana domingo habrá cinco encuentros: Chacarita vs Tigre (11.05), Godoy Cruz vs Talleres (14.05), Rosario Central vs San Lorenzo (16.05), River Plate vs Banfield (18.05) y Lanús vs Boca Juniors (20.05). Finalmente, esta fecha se cerrará el lunes con Unión vs Gimnasia (19.05) y Huracán vs Newells (21.05).

