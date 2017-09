La UIC también se reunió con el Director General de Habilitaciones, Rolando Padovani

Rolando Padovani. Foto: UIC-Campana.com.ar "Nuestro próximo paso será volvernos a reunir con el Intendente con el propósito de trabajar en todos los temas propuestos y consensuados con el municipio a través de una agenda común", informaron. Luego de las reuniones con los Secretarios Miguel Ibarra (de Hacienda) y Sergio Agostinelli (de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos) de la semana pasada, el lunes último la Comisión Directiva de la Unión Industrial de Campana (UIC) fue recibida por el Director General de Habilitaciones, Rolando Padovani. En la oportunidad, los industriales solicitaron que cuando las habilitaciones de Pymes ya son definitivas, si se realizan alguna modificación debido a que el mercado lo demanda, no se tenga que hacer todo el trámite nuevamente, y simplificarlo a solo pedir la solicitud de la habilitación de la nueva obra o sector. "En cuanto a las Tasas por Habilitaciones Iniciales, sugerimos que se considere una apertura mayor en las categorías de tasas y además una zonificación ya que no es lo mismo abrir un comercio o PyME en el casco céntrico que en un barrio periférico (similar a la categorización de ABL categoría A, B y C) y evaluación de casos particulares de acuerdo a la capacidad contributiva. Esto será propuesto en la próxima ordenanza fiscal e impositiva", explicaron desde la UIC. En la reunión con Padovani, también se mencionaron los "Costos Iniciales Tasas por habilitaciones", y que se evalúe desde el Municipio la posibilidad de diseñar un plan de pago de esa tasa inicial. "Esta fue la tercera reunión mantenida prácticamente en el término de una semana, con los secretarios de Hacienda, Planeamiento y el Director de Habilitaciones, en función de la agenda armada por el Intendente Sebastián Abella. Nuestro próximo paso será volvernos a reunir con el Intendente de Campana, con el propósito de trabajar en todos los temas propuestos y consensuados con el municipio a través de una agenda común, entre la UIC y el Municipio", adelantaron.

