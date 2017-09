La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/sep/2017 Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio







"El suicidio es un trágico problema de salud pública en todo el mundo", remarcan desde la OMS. Cada 10 de septiembre, desde el año 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) promueve el Día Mundial de la Prevención del suicidio con el propósito de concienciar a todo el mundo de que el suicidio se puede prevenir. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 800.000 personas mueren por suicidio cada año (lo que supone una persona cada 40 segundos), siendo los intentos de suicidio hasta 25 veces más. El trágico efecto dominó significa que hay muchas más personas que han sido afectadas por el suicidio o han estado cerca de alguien que ha tratado de acabar con su propia vida, y esto está sucediendo a pesar del hecho de que el suicidio se puede prevenir. El suicidio constituye un problema de salud pública muy importante pero en gran medida prevenible, que provoca casi la mitad de todas las muertes violentas y se traduce en casi un millón de víctimas al año, además de unos costos económicos cifrados en miles de millones de dólares, según ha señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las estimaciones realizadas indican que en 2020 las víctimas podrían ascender a 1,5 millones. "Cada suicidio supone la devastación emocional, social y económica de numerosos familiares y amigos", ha declarado Oleg Chestnov, el Subdirector General de la OMS para Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental. "El suicidio es un trágico problema de salud pública en todo el mundo. Se producen más muertes por suicidio que por la suma de homicidios y guerras. Es necesario adoptar con urgencia en todo el mundo medidas coordinadas y más enérgicas para evitar ese número innecesario de víctimas", agregó. Todos los 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio con el fin de mantener activo el diálogo y las posibilidades como sociedad de asistir en este proceso por el cual miles de personas transitan diariamente. Organismos internacionales afirman que a nivel mundial, la prevención del suicidio es una necesidad que no se ha abordado de forma adecuada debido básicamente a la falta de sensibilización sobre la importancia de este problema y al tabú que lo rodea e impide que se hable abiertamente de ello. En nuestro país, durante al año 2010, el equipo de profesionales del Programa de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio puso en marcha un plan estratégico trienal para promover el posicionamiento a nivel nacional de la problemática del suicidio en niños y jóvenes. Se iniciaron las actividades con un relevamiento de los trabajos realizados en la República Argentina, y luego del análisis de estos, se consideró primordial comprometer al Estado desde los niveles parlamentarios para iniciar un camino de instalación de la temática de las agendas públicas.

Día mundial de la prevención del suicidio hay que poner atención a nuestros jóvenes pic.twitter.com/sQNBJE2pk1 — enriqueta (@ChavezEnriqueta) 10 de septiembre de 2017 Hoy día mundial de la prevención del suicidio publico ésta guía para psicólogos/médicos no psiquiatras ante una situación de riesgo suicida pic.twitter.com/aHhS08Mu8r — Dr. Gerardo Torres (@DrGerardoPsiq) 10 de septiembre de 2017

Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: