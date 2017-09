La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/sep/2017 La PFA combate tanto el ”narcomenudeo” como las ”grandes comercializaciones”







Así lo sostuvo el jefe del Departamento de Operaciones Antidroga Campana de la Policía Federal Argentina, comisario inspector Eduardo Francescutti. Advirtió que el narcotráfico ya no sigue "una ruta determinada que viene del norte o del este" del país. Tras ser inaugurado de manera formal este miércoles, el Departamento de Operaciones Antidroga Campana de la Policía Federal está preparado para seguir combatiendo tanto el "narcomenudeo" como las "grandes comercializaciones". Así se lo aseguró a la prensa el comisario inspector Eduardo Francescutti una vez concluido el acto encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. "La idea es atacarlo (al tráfico de drogas) en todos sus aspectos: en el narcomenudeo y en las grandes comercializa-ciones. Al vecino de Campana no solamente le interesa que se detengan un transporte con 10 toneladas de cocaína, sino que también saquen al vendedor, al puntero o al dealer de la vuelta de la casa", afirmó Francescutti. El comisario inspector señaló que su departamento está atento tanto a las actividades de exportación como a las de importación de estupefacientes. En ese sentido, remarcó que "todo lo que sea luchar contra el narcotráfico, sirve". "En un curso que hice con la DEA, uno de sus integrantes nos manifestó: combatir contra las drogas es como jugar un partido de futbol, ir perdiendo 10 a 0 y que falte un minuto para terminar, pero hay que seguir jugándolo hasta las últimas consecuencias. Con sacar un kilogramo, un cigarrillo de marihuana, un paco o lo que sea, ya es algo menos que está transitando", sostuvo. En línea con Bullrich y el jefe de la PFA, Néstor Roncaglia, Francescutti subrayó la importancia "estratégica" de Campana en el plan del Gobierno para desactivar el contrabando de droga en el país, aunque reconoció que el fenómeno ya no posee "una ruta determinada que viene del norte o del este". "Hoy (los narcotraficantes) buscan cualquier tipo de rutas y modalidades para poder llevar a cabo su accionar", aseveró. Pese a la complejidad que gana este negocio ilegal día a día, Francescutti se mostró confiado en su equipo, en el apoyo de la Policía Federal y en el acompañamiento de la Justicia. "No conocía Campana, pero me encontré con personas probas en su trabajo", aseguró sobre sus efectivos a cargo. Agradeció asimismo las inversiones en infraestructura decididas en conjunto por la PFA y el Gobierno, y tuvo elogiosas palabras para el juez federal Adrián González Charvay, quien "tiene un accionar contra el narcotráfico terrible, le apasiona el trabajo que efectúa y facilita mucho la tarea" de su fuerza. Por último, ponderó el trabajo mancomunado de la PFA con las otras entidades federales que operan en la región, como Gendarmería, Prefectura Naval y Aduana.

FRANCESCUTTI JUNTO AL JEFE DE LA PFA, NÉSTOR RONCAGLIA, EL VIERNES, DURANTE LA INAUGURACIÓN FORMAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMPANA.

