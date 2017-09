La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/sep/2017 El Panóptico:

Basta con escuchar a personas que pasaron por divorcios contenciosos para oír de uno de ellos la frase era una psicópata... Para denostar a quienes nos contrarían, como anillo al dedo cabe la expresión fulano es un bipolar y si no queremos a un compañero de colegio de nuestros hijos, lo que aconseja la Liga de madres descorazonadas es hacer un grupo de Whatsapp y rotularlo enfermo mental hasta que lo echen de la institución. En la era de la cerebrolatría, en la que los neurólogos, psiquiatras y analistas devienen políticos y sus libros ocupan los primeros lugares entre los más vendidos,las grandes ofensas no se refieren ya a la actitud sexual del ofendido, como sucedía hasta hace una década, sino a su condición mental. Por fortuna a nadie le importa quién se acuesta con quién a esta altura del siglo XXI. La manera de afectarla pública y socialmente es tildarla de enfermo mental. Pocos recuerdan que Nijinski, el bailarín más grande de todos los tiempos, era esquizofrénico. Ignoran que Victor Hugo, autor de los Miserables, sufría alucinaciones y hablaba con los espíritus y que Virginia Woolf, la increíble escritora inglesa, se mató a causa de la depresión. Muchos actores de Hollywood han colaborado con desestigmatizar a los que padecen enfermedades mentales, entre ellas Megan Fox con su esquizofrenia y Justin Timberlake con el Déficit de Atención y Trastorno Obsesivo Compulsivo. En la época de la construcción de las catedrales lo llamaban a Dios el Gran Arquitecto. Un pajarito me contó que ahora lo llaman El Gran Neurólogo.

