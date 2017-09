Rompamos los mitos sobre el suicidio

Imagen ilustrativa, selección del editor. NOTICIA RELACIONADA: Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio Mito 1 ¿Qué se entiende por Mito?, ¿Se puede hablar del suicidio?, ¿Existe alguna relación entre el mito y el suicidio? El mito tiene la función de otorgar un respaldo narrativo a las creencias centrales de una comunidad. En su origen el mito es oral, con el desarrollo de la escritura se fue reelaborando en forma literaria, permitiendo así extender sus versiones y variantes. Se podría interpretar que las historias imaginarias alteran, de alguna manera, las verdades de una persona o una cosa dándole más valor del que tienen. Los mitos, muchas veces, generan un tipo de comunicación en la sociedad que se hace propio en comunidad y se reproduce discursivamente. El suicidio, entendido como una problemática social grave, es la segunda causa de muerte, empíricamente comprobada. Lamentablemente los mitos tienen un lugar de relación directa con el suicidio, habilitando una comunicación errónea en la comunidad, como suele suceder en las familias y en los lugares educativos. Uno de los mitos que circula en la sociedad dice que "si se habla del suicidio con las personas se les estaría dando ideas suicidas". En respuesta a esto es fundamental afirmar que, según profesionales en el tema, como lo es el Consejo Intersectorial de Salud Mental (que funciona en Campana) y sobre los datos que arroja y publica la Organización Mundial de la Salud (OMS), se puede sostener que este mito es totalmente falso. Hablar sobre este tema no causa el comportamiento suicida. En realidad validar el estado emocional de la persona y la normalización de la situación inducida, por la tensión, son componentes necesarios para reducir la ideación suicida. MITO 2 ¿Qué pasa en la escuela? Cómo se aborda un suicidio o un intento de suicidio de un estudiante? En la Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas y de Vulneración de Derechos en el Escenario Escolar (Comunicación Conjunta 1/12)3, se abordan distintas situaciones que atraviesan a las Instituciones Educativas. Algunas de ellas se presentan con mayor frecuencia, pero…"En ciertas oportunidades, en las escuelas suceden diferentes situaciones, muchas de ellas complejas, que requieren de los Inspectores de Enseñanza, del Equipo de Conducción Institucional, de los Equipos de Orientación Escolar y del Equipo Docente una respuesta clara, pertinente y sustentada en argumentos sólidos que recojan las intervenciones previas, los estudios que trabajan sobre esas temáticas y la normativa que fundamenten las decisiones que se tomen en esos casos" (3) "El intento de suicidio y el suicidio son situaciones complejas que necesitan ser pensadas como algo que va más allá del deseo de morir. Si bien no hay aspectos que puedan generalizarse, aquellas personas que intentan suicidarse (o se suicidan) suelen hacerlo porque piensan que morir es la única "solución" a determinados conflictos que les provocan un profundo sufrimiento. Los, mecanismos de adaptación con los cuales vivieron hasta ese momento se tornan inútiles, y encuentran como única alternativa el atentar contra su propia vida" (4). Se debe intervenir prestando mucha atención a cada situación en particular y la intervención debe ser lo más inmediata posible, en tanto hay un Niño, Niña o Adolescente que está poniendo en riesgo su vida." Si se sitúa en el escenario escolar y se recogen las intervenciones institucionales, se encuentra que el fallecimiento por suicidio, dado su carácter inexorable y sobre todo considerando que se trata de una muerte auto infligida y de un Niño, Niña o Adolescente, es una situación de alta complejidad para la intervención educativa. La misma no podrá devolver a quien no está, sin embargo, resulta fundamental para colaborar con la tramitación psicosocial que se realice del hecho. Si bien se define al suicidio como "el acto deliberado de quitarse la vida" (OMS 2010), por tal, es un hecho individual, cada vez más se lo interpreta como un acto privado que afecta lo público (Diana Altavilla, 2012). Sale de los límites de lo individual empujando al grupo familiar, escuela, comunidad de trabajo, etc., a una vertiginosa experiencia, en ocasiones, de fragmentación social. Los efectos de este acto desbordan lo estrictamente individual y esto hace que debamos pensar estrategias de intervención con la comunidad de pares y allegados, que favorezcan la continuidad de los proyectos de vida saludables. Respecto al intento de suicidio, también se asocia a un acto individual. Se sabe que responde a causas múltiples y complejas por lo que requiere un abordaje comunitario y corresponsable. La comisión de un suicidio devela toda una historia de sufrimiento. Por ello, es fundamental una rápida intervención sobre el intento de suicidio: es necesario saber "escuchar" ese acto comunicativo. Como elemento de protección debe realizarse una correcta evaluación de ese acto, a sabiendas de que el que anuncia está intentando ser escuchado. Es necesario prestar atención, saber mirar, comprender, generar empatía. Sigamos interrogándonos sobre los mitos: Mito2: El suicidio es siempre impulsivo y ocurre sin advertencia. FALSO. El suicidio puede parecer impulsivo, pero puede haber sido considerado durante algún tiempo. Muchos suicidas dan algún tipo de indicación verbal o conductual acerca de sus intenciones de hacerse daño. PARA TENER EN CUENTA El Consejo Intersectorial de Salud Mental socializa los siguientes datos para tener en cuenta: *URGENCIA - GUARDIA DEL HOSPITAL: GUARDIA PASIVA DE SALUD MENTAL PARA ADULTOS E INFANTO-JUVENIL *ADMISION EN SALUD MENTAL ADULTOS - HOSPITAL. Martes 7:30hs. - Consultorio Nº 11 - Planta Alta *ADMISION EN SALUD MENTAL INFANTO JUVENIL - HOSPITAL. Lunes 12hs. - Consultorio Nº 10 - Planta Alta *Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Acercarse al más cercano de su domicilio. *EQUIPOS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (EOE) de las Instituciones Educativas donde concurren los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. (3) DGCy E. Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Comunicación Conjunta 1/12 (4) Ver: http://www.msal.gov.ar/prensa/images/stories/documentos-pdf/pautas-comunicacionsuicidio.pdf

