Escribo y lo tiro (perdón Hipólito)

Escribo y lo tiro, pienso, me renuevo, descanso, escribo y lo tiro. Un desastre, ¿Qué ser humano perdería 2 minutos de su vida en leer esta porquería? Vuelvo de nuevo, escribo, lo leo y lo tiro, ahora con ganas de quemarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué es? No quiero ser monotemático, me resisto. Pero mi cabeza vuelve siempre a lo mismo. No hay campaña política, no hay HCD de Campana, no hay olores y sabores de mi querida ciudad. ¿Qué pasa? Lo escribo, lo leo y lo tiro. No sirve, llega el sábado (contra mi voluntad) y escribí sólo basura. ¿Por qué? Ya sé, (se me ocurre) pego el faltazo, me descompuse no escribí nada, estoy de viaje o perdón me colgué.

No se puede, todo conduce a lo mismo, un fuego interno me molesta. Voy al gimnasio, rindo unas materias, me junto con los pibes y nada. Nada me conforma, agarro el celular, escribo y lo elimino. No se puede, es imposible, quiero "GRITAAAAR", quiero tomar del cuello a los hipócritas. No es una apología de la violencia, es solo una impotencia contenida desde el alma. ¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO MALDONADO?

Ya es hora de volver a nuestras vidas. Me desespera tanta basura mediática, el enano fascista totalmente instalado en gente de mi ciudad. Perdón, me saco. Un peligro, un pequeño enano que sabemos que crecerá, ¿hasta dónde?, no sé, pero crecerá. Amigos de toda la vida que ni siquiera se enteraron, otros que te dicen con cara de inteligentes. ¿Y si fue un mapuche? Ingenuamente volviendo a la fórmula de los setentas "Algo habrán hecho". Y ¿Por qué?, yo pregunto ¿Por qué? ¿Por que vos y yo, debemos pensar que el estado no está para dar seguridad? ¿Por qué sospechar, que si te portas mal, (según algún pensamiento subjetivo), vas a recibir tu tendencia a desaparecer? Y sigo escribiendo, lo leo y lo tiro. Te pregunto: vos ¿De qué escribirías?, ¿Hablarías de un bacheo bien o mal hecho por el Intendente? ¿Promovés un proyecto de Ordenanza? ¿Qué tal hablar de encuestas de cara a las próximas elecciones?

Listo ya sé: Titulo "El Paradigma Peronista", gran tema ¿no?, casi de diván. "El peronismo desunido le hace el caldo gordo al oficialismo y la derecha opresora" (tema para hacer dulce). Pero… ¿Para qué? ¿De qué sirve? Falta uno, si falta uno (no lo dudes), no se puede. A veces me pongo a pensar qué lindo hubiera sido ser contemporáneo de Hipólito Bouchard (mi prócer preferido) o de Martín Miguel de Güemes, San Martín, Belgrano ¿no? Todos de acuerdo, sin "grieta", solo "libertad". Difícil la tarea de ellos, pero sublime el objetivo, "libertad" ¿Qué más? ¿Qué otra cosa debe ser más proactiva para un ser humano que la libertad? Casi te diría que no hay nada más sensual, cautivante y atractivo que pelear por la libertad.

Me surge una pregunta para hacerte: ¿Hoy somos libres? Bouchard, ídolo: ¿Cómo seguimos troesma? Nos falta uno, vos luchaste, ilustraste y a nosotros nos falta uno, perdón. Tengo 20 años, pero ya me resigne a no comprender jamás, ¿Qué gen interno puede poseer un ser humano en sus entrañas para que adore el látigo del amo? Cuanto más fuerte les pega el tirano, más lo aman (si no lo veo, no lo creo). Un sadomasoquismo que nunca jamás voy a entender. Discúlpenme, no hay remate, si querés tirálo, no sirve. ¿Dónde está Santiago Maldonado?