Rubén Romano y Alejo Sarna, juntos tras la integración de las listas que participaron en internas durante la elección primaria, agasajaron a sus fiscales. Agradecieron su compromiso y valoraron su labor, que definieron como "fundamental para garantizar la defensa de la democracia y el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires".

Unidad Ciudadana Campana comenzó a transitar un camino unificado, luego de ser el único espacio que mantuvo internas en el orden local. En ese sentido, tras el resultado de las elecciones primarias, la Lista 2 encabezada por Rubén Romano (63.01 %) y la lista 4 cuyo primer candidato era Alejo Sarna (36.99%), iniciaron un proceso de integración según lo dispuesto por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, otorgando de cara a las Elecciones Generales de Octubre el cuarto y octavo lugar para la lista que resultó minoría, que estará representada por el propio Sarna y por María Dalpra.

De esta manera, uno de los primeros pasos compartido fue un encuentro con Fiscales de Unidad Ciudadana, como forma de agradecimiento por el intenso trabajo para resguardar y "cuidar" los votos propios, en especial, debido al "fallido" recuento que terminó dando la victoria a la fuerza ciudadana luego del recuento definitivo, una semana después de los comicios.

"Nuestros fiscales garantizaron el triunfo de Unidad Ciudadana", coincidieron referentes de la fuerza opositora.

"Hemos vivido la mayor manipulación de resultados electorales desde la recuperación democrática" aseguró Romano, quien destacó "la tarea de todos los fiscales, que ha sido fundamental para garantizar el respeto a la voluntad popular, la defensa de la democracia y el triunfo de Unidad Ciudadana".

"Por eso, antes de comenzar una nueva etapa de campaña, queremos agradecerles a todos los fiscales el compromiso, la dedicación y la eficiencia del gran trabajo realizado", agregó quien encabezará la lista en octubre.

Para el primer candidato "ciudadano", "las internas pasaron, y es tiempo de trabajar juntos en esta construcción de una nueva mayoría que represente la voz de la gente en el Concejo Deliberante. Hemos cumplido nuestro primer objetivo: si sostenemos el resultado electoral, le habremos quitado la mayoría automática al gobierno promotor de los tarifazos, la desocupación, y el aumento de precios", explicó.

"Para octubre, debemos redoblar el esfuerzo e ir tras un nuevo objetivo: que en las bancas del Concejo se sienten la mayor cantidad de compañeros que pongan el oído, las acciones, las convicciones y el amor del lado del Pueblo" alentó Romano, y aseguró: "la unidad de los que tenemos la firme convicción de oponernos a las medidas de ajuste que estamos sufriendo es una demanda de nuestros vecinos y una responsabilidad de los que participamos en estas elecciones en defensa de una vida mejor para todos. Los convoco entonces a los peronistas, los radicales, los socialistas, los independientes, los que creen que el gobierno y la economía tienen que cambiar de rumbo, a sumarse a este gran proyecto colectivo que es Unidad Ciudadana para que todos los argentinos volvamos a tener futuro", añadió.

Por su parte, Alejo Sarna se refirió en primer término a su rol tras la integración de las listas: "Vengo a representar a quienes nos dieron su voto de confianza, a quienes apostaron al proyecto local de Vamos Campana, y asumo la responsabilidad de representar orgánicamente al 40% de Unidad Ciudadana que nos eligió aportando todo nuestro compromiso militante para que este espacio pueda lograr una nueva mayoría en el Concejo Deliberante, que permita defender los intereses de los campanenses, pero por sobre todas las cosas, para que quien encabeza nuestra formula como candidata a Senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, logre un contundente triunfo en las elecciones de octubre ya que ella representa la antítesis de todas las políticas que se están implementando desde el gobierno local, provincial y nacional, que vienen perjudicando a los jubilados, los trabajadores, a los comerciantes y la industria, pero por sobre toda las cosas, que van en detrimento de nuestra democracia".

Luego agregó: "Y en relación a eso", agregó: "no podemos dejar de pedir la aparición con vida se Santiago Maldonado, cuya desaparición es una gran herida a nuestra democracia. Porque vivimos en tiempos en donde el Gobierno elegido por medio del mandato popular, es capaz de manipular lo que la ciudadanía eligió, con el único de fin de no reconocer que ha habido una mayoría en la Provincia de Buenos Aires que se ha manifestado en su contra y que ha elegido a Unidad Ciudadana como la real alternativa a lo que está sucediendo, lesionando gravemente a nuestro sistema democrático. Es por eso que le pedimos a todos aquellos que han participado de las elecciones como fiscales, que redoblemos nuestros esfuerzos militantes en octubre no solo para defender los votos de Unidad Ciudadana, sino que principalmente para defender la voluntad de los Bonaerenses que quieren ponerle un freno al ajuste".