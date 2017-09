La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/sep/2017 ”Hay que preocuparse menos por la campaña y más por la seguridad”







Los concejales Ghione y Colella reclamaron la convocatoria del Consejo de Seguridad. Desde el Frente Renovador denunciaron que desde hace más de dos meses no se convoca al Consejo de Seguridad, órgano conformado por representantes del Departamento Ejecutivo, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Sergio Roses, un representante de cada bloque político y por el Presidente del Foro Municipal de Seguridad, donde también participan diferentes representantes de la comunidad. Y ante la falta de convocatoria le apuntaron al Presidente del HCD: "Hay que preocuparse menos por la campaña y más por la seguridad", señalaron. "Hace más de dos meses que no se reúne el Consejo Municipal de Seguridad y quien tiene la obligación de convocarlo es el Presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, pero parece estar más preocupado por su campaña electoral que por los problemas de los campanenses. La gente necesita soluciones ahora y no después de las elecciones", explicó el concejal Marco Colella. "La crisis en materia de seguridad que estamos viviendo nos alarma, es uno de los principales temas que preocupa a nuestros vecinos. Es lo que nos dicen día a día cuando recorremos la ciudad. El Estado no puede estar ajeno a este reclamo, debe estar presente y cuidar a nuestros ciudadanos", expresó por su parte el concejal Juan Ghione. Desde el espacio massista aseguran que no se quedan en la crítica vacía: "Tenemos muchas propuestas, queremos poder discutirlas y ver qué podemos aportar en esta lucha contra la inseguridad. Creemos que es necesario trabajar en equipo, desde los distintos sectores de la comunidad y las instituciones del Estado para frenar el delito". "Quienes más sufren la inseguridad son los trabajadores, los jubilados, los comerciantes. Tenemos que abordar este tema de manera integral. Debemos utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para generar mecanismos de prevención. Prevenir el delito es evitarle el sufrimiento a una familia, ese debe ser nuestro objetivo", agregó Ghione. "Nuestros vecinos pagan sus impuestos y se merecen poder salir a la calle sin miedo y vivir tranquilos. Por eso pedimos mediante una nota al Presidente del Concejo Deliberante que se convoque a una reunión del Consejo de Seguridad en forma urgente, esperamos que tome conciencia de la situación y lo haga a la brevedad", finalizó Colella.



