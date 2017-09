El Distrito 5 del Colegio de Arquitectos firmó un convenio con Chivilcoy

El Intendente Dr. Guillermo Britos firmó un convenio marco de colaboración recíproca entre la Municipalidad de Chivilcoy y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 5. El pasado 2 de setiembre, en el Salón del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chivilcoy y en el marco de la Jornada para Revalorizar el Patrimonio y la presentación del "Inventario y Registro del Patrimonio Urbano-Arquitectónico de Chivilcoy"; se firmò un Convenio marco de colaboraciòn recìproca entre ese municipio y el Colegio de Arquitectos del la Provincia de Buenos Aires, distrito 5. El evento contó con la presencia del Diputado Provincial, Fabio Britos, el Presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 5, Arq. Jorge Alberto García, el Vicepresidente del Concejo Deliberante, Juan Ignacio Curcio y la Presidente del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, Nani Arias Incolla. También estuvieron presentes los Arquitectos Alicia Arata, Secretaria del Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, José María Serpi, Delegado al Consejo Superior y Gabriela Arias Capozzo, Coordinadora del Área de Patrimonio del Distrito 5 del Colegio de Arquitectos. El Arquitecto Jorge Alberto García, agradeció al Intendente Municipal la voluntad de suscribir un Convenio de Colaboración entre ambas Instituciones, expresando que el mismo es el primer paso tendiente a generar condiciones que permitan el trabajo conjunto entre el Municipio y el Colegio, y que esta colaboración seguramente va a redundar en beneficios concretos tanto para la ciudad como para los Arquitectos de Chivilcoy. Resaltó también la importancia y la necesidad de generar conciencia en la sociedad sobre la preservación del patrimonio. Al respecto enfatizó, "Preservar el patrimonio es preservar nuestra historia, y preservar nuestra historia es preservar nuestra identidad. Si no somos capaces como pueblo de preservar nuestra historia y nuestra identidad, no tendremos futuro como sociedad". En tanto, Arias Incolla prosiguiendo con la explicación del Presidente del Colegio de Arquitectos, abordó la temática "Reflexiones sobre Inventarios como herramientas de Gestión". Por último, el Intendente indicó que este convenio es el primer paso para trabajar seriamente en el tema, "Debo reconocer que hemos comenzado muy tarde, pero con la plena seguridad que haremos un trabajo serio para preservar nuestro patrimonio". Asimismo, agradeció el empeño, la vocación y las ganas empleadas por los arquitectos que estuvieron encargados de esta labor. Luego de las palabras del Intendente, las autoridades Municipales y del Colegio de Arquitectos, entregaron un diploma y un libro de Pedro Orlando Marini de la Editorial Municipal a cada uno de los Profesionales que realizaron el "Inventario y Registro del Patrimonio Urbano-Arquitectónico de Chivilcoy". Los Profesionales que recibieron el reconocimiento y distinción, fueron los Arquitectos de Chivilcoy, Gabriela Arias Capozzo, Coordinadora del Distrito 5 en el Espacio de Patrimonio, Jorgelina Echaide, Florencia Echaide, Pablo Langelloti, Federico Madou, Giselle Montenegro, María Paz Montes, Pedro Natalizio, Romina Prado e Isidro Santilli. El Presidente del Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, a su vez, ale hizo entrega de un presente al Intendente Municipal Dr. Guillermo Britos. Para finalizar, Garcìa felicitó no solo a los Arquitectos que participaron en la elaboración del Registro, sino también a todos aquellos ciudadanos que también se sumaron a esta tarea, agradeció a los Ediles por el apoyo recibido y a la Coordinadora del espacio de Patrimonio del Distrito 5, Arq. Gabriela Arias Capozzo, quien supo con una gran capacidad de liderazgo, sostener en el tiempo la voluntad e interés de los participantes mediante un trabajo colaborativo y en equipo, como así también la calidad del trabajo desarrollado; y destacó el ejemplo que constituye el hecho de haber podido trabajar de manera conjunta e interdisciplinaria entre todos los actores sociales involucrados, ciudadanos, Profesionales, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, en una clara muestra de conciencia, compromiso y reconocimiento, de la importancia de la Preservación del Patrimonio como primer paso hacia la conservación de nuestra identidad.

#AHORA Firma del convenio marco entre la Municipalidad de Chivilcoy y el Colegio de Arquitectos de la provincia de Bs. As. Distrito V. pic.twitter.com/gYqpTUlIgA — Municipio Chivilcoy (@MuniChivilcoy) 2 de septiembre de 2017 #AHORA Hace uso de la palabra el presidente del colegio de arquitectos de la Prov. de Bs. As. Distrito V, Jorge García. @BritosGuillermo pic.twitter.com/FV4h1dbqxy — Municipio Chivilcoy (@MuniChivilcoy) 2 de septiembre de 2017 #AHORA El pte del Colegio de Arquitectos de la provincia de Bs As, Juan García, le entrega un presente al intendente @BritosGuillermo pic.twitter.com/E4v03KQfvy — Municipio Chivilcoy (@MuniChivilcoy) 2 de septiembre de 2017

El Distrito 5 del Colegio de Arquitectos firmó un convenio con Chivilcoy

