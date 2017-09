"LA BIBLIA", es la forma que eligió Dios para comunicarnos, guiarnos y conducir nuestras vidas hacia el Señor Jesús. Ese es su propósito, lo dice en (Juan 20:31) Su autor, sin ninguna duda, es "Dios mismo", así lo creemos los cristianos. "Toda Escritura es inspirada por Dios…" (2ª Timoteo 3:16), Es decir que el "contenido escrito", fue inspiración de Dios, La indestructibilidad de la Biblia, es decir la "providencial preservación" del texto, a pesar de la intencionalidad e impedimentos a su divulgación, ocultamientos, multitud de ataques, destrucción y oposición en la historia, sólo el hecho de ser protegida por Dios y su vigencia, manifiesta la soberanía de ese mismo Dios. Jesucristo, declaró rotundamente: "el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán". (Mat. 24:35) ¡Sí!, la Biblia tiene a Dios como autor incuestionable e indiscutible. Ella es la luz que ilumina el camino de Cristo... y Cristo... es la manifestación misma de Dios. La iglesia evangélica celebra el mes de la Biblia porque el 26 de septiembre de 1569, se concluyó la impresión de la Biblia en español, y nuestra motivación principal es contribuir para que la lectura de La Biblia llegue a muchas mas personas. En este mes de la Biblia, invitamos a todos, a tomar este libro Santo, con la inquietud de leerla y compartirla, con quienes aún no la conocen. La realidad de La Biblia y el evangelio, también se demuestra en las vidas cambiadas de los mismos creyentes. Ella ha sido de inspiración y de haber posibilitado que muchísimas personas cambiaran sus vidas, para bien de ellos mismos, sus familias, sus estudios, su trabajo, su futuro, su salud, su prosperidad, su paz interior y la esperanza de vida eterna. Si tuvieras a tu padre viviendo en Australia y te escribe una carta, la leerías? Creo que si, y muchas veces. Entonces ¿Por qué no lees La Biblia? ¡La carta que nos envió Dios a cada uno de nosotros! ¿No es hipocresía decir que creemos en Dios y no querer leerla? Consigue una Biblia, abre tu Biblia tal vez olvidada, y descubre el maravilloso mundo que Dios guarda allí para ti, deja que Dios en su Palabra te hable y te encuentre. "Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino". (Salmo 119:105) Es Dios quien te habla a ti en La Biblia, descúbrelo, examínalo, por ti mismo, Él te escribió a ti como buen padre esta carta. ¿Seremos consecuentes y buenos hijos? Busca una Iglesia donde se predique a Cristo y La Biblia, "La Palabra de Dios" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios le bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; Septiembre, mes de la Biblia

Por Luís Rodas

