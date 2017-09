P U B L I C



La Asociación JUNGSHIN TaekwonDo cosechó siete medallas durante los tres días de competencia en Lima. Sus integrantes dialogaron con La Auténtica Defensa y remarcaron la importancia que tiene este deporte en sus vidas. Atletas de la Asociación JUNGSHIN de nuestra ciudad participaron del VI Campeonato Sudamericano de TaekwonDo ITF realizado en la ciudad de Lima, Perú. Fueron tres jornadas llenas de acción en el Coliseo Mariscal Cáceres de Chorillos que recibió a más de 1200 competidores de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil y Colombia, además de invitados especiales de República Dominicana y Cuba. A cargo del instructor mayor Marcelo Sava (V Dan), los atletas locales tuvieron un gran rendimiento y obtuvieron siete medallas (una de oro, dos de plata y cuatro de bronce) con los siguientes resultados individuales: -Anabella Peralta Tortonesi: salió Campeona Sudamericana al obtener el 1er puesto en lucha de la Categoría Damas azul-rojo Adultos. -María Belén Greschner: fue medalla de plata al lograr el 2º puesto en formas ITF, categoría Danes Damas Adultas. -Narelle Sava: obtuvo medalla de plata al conseguir el 2º puesto en lucha, categoría Danes Damas Juvenil. -Matías Stinga: sumó dos medallas de bronce al finalizar 3º en formas y 3º en lucha, categoría azul-rojo juvenil. -María Belén Tornatori: obtuvo medalla de bronce luego de ser 3ª en lucha, categoría Danes damas Adultos. -Marcelo Sava: medalla de bronce al terminar 3º en lucha, categoría Danes Seniors Masculino. "ARGENTINA TIENE UN NIVEL MUY ALTO" "Estar en el podio y que toda la escuela haya sido premiada es un orgullo enorme. Nos pudimos relacionar con otros países y culturas. Amo el Taekwondo, no tiene banderas. Me apasiona y veo cómo cada uno evoluciona y que nuestro arte se expanda hace bien", cuenta el profesor Marcelo Sava (47) en diálogo con La Auténtica Defensa al regreso de Perú. "El taekwondo es una disciplina muy buena para el cuerpo, para la mente, tanto para chicos como grandes", agrega. Compite desde los 17 años y realizó múltiples viajes gracias a esta disciplina. Desde 2013 tiene su propia escuela, que participa también a nivel internacional. "Argentina tiene un caudal muy grande y un nivel muy alto. Lo importante es llegar a los selectivos", explica. Meses atrás, antes de viajar a Perú, sus alumnos compitieron en Misiones donde dos atletas obtuvieron la clasificación para participar de una competencia en Irlanda en octubre. Entre idas y vueltas por el estudio, la joven Anabella Tortonesi cuenta que hace diez años practica Taewkondo. "Me emociona pensar en esto, tiene un peso enorme en mi vida. Te da la oportunidad de conocer gente y lugares; yo conocí el país de Norte al Sur. Sin Marcelo (profesor) no sé si hubiera seguido tanto porque la pasión que tiene la inculca. Somos un equipo: vamos en bloque y nos potenciamos", asegura. Belén Tornatori practica Taekwondo desde los 9 años y lleva cuatro junto al profesor Marcelo Sava. Actualmente, también dicta clases en la sociedad de fomento del Barrio La Josefa. "Taekwondo, la alimentación y lo físico van siempre de la mano. Es una disciplina de alto rendimiento y el desgaste físico es mucho, pero con perseverancia en los entrenamientos todo se consigue", afirma. "Uno se imagina que hay patadas, trompadas, golpes y con el tiempo se dan cuenta que es todo lo contrario. Fortalece la respiración, tonifica los músculos, la seguridad y el carácter. Evita problemas que tenemos en nuestra vida personal", afirma Marcelo. Hay objetivos como el Panamericano de Brasil y la Copa del Mundo de Australia 2018, pero los resultados no son primordiales. "Yo, que he competido, de joven quería ganar, pero después, de más grande, siendo profesor, quería enseñar. Y ahora quiero que ellos (por sus alumnos) sigan la bandera, que mi escuela crezca; que no queden atrás mío y se superen", concluye Sava. AGRADECIMIENTO. Desde la Asociación JUNGSHIN agradecieron a la Municipalidad de Campana "por proveer el traslado de los competidores hasta el aeropuerto". "También a todos los que apoyan para mejorar nuestro estilo de vida y a las familias por apoyar a sus hijos para que realicen esta hermosa actividad", cierra Sava.

LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN JUNGSHIN JUNTO AL PROFESOR MARCELO SAVA.



Taekwondo:

Representantes locales participaron del Sudamericano en Perú

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: