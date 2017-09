La canchita del barrio estaba cada vez mas pelada y algunos pocitos empezaban a nacer por culpa de jugar en esos días con lluvia y barro. Nos juntamos como todas las tardes a jugar a la pelota, no había sorteo de arcos así que mi arquero estaba atajando sobre el arco de la calle Salmini. Si de algo se discutía era por la elección de los equipos pero nunca del arco, porque el partido del potrero no tenia tiempos, era todo uno que duraba hasta la noche, a veces de tantos goles ni se sabía cómo iba entonces se terminaba con " el que hace el gol, ganaaaaa…!!"

El juego del futbol en la canchita del barrio se caracterizaba por la falta del entorno adulto. Algún que otro amigo tenia uno o dos años más, a lo sumo tres, pero de ahí no pasaba. Así que como no había grandes todo lo que personificara esa figura era suplantada por los que jugábamos. Por ejemplo el referí. No había tardecita de partidos limpios, el fair play apareció después para complicar el idioma. Discusiones, promesas amenazantes para la próxima, todo estaba permitido en ese rectángulo del juego compartido.

Para algunos era "ful" para otros "fau". El idioma tenía varias acepciones, pero el referí éramos nosotros. Así mismo había una actitud cuando el "ful" cobrado era injusto. A veces nos poníamos de acuerdo, pero cuando la cosa parecía injusta nos parábamos hasta el límite de la trompada voladora al lado de la pelota y el juego no seguía. Y desde ese día de tardecita en la canchita, después de casi cuarenta años, guardo como recuerdo una cicatriz entre el tobillo y el talón de Aquiles de la parte interna de mi pie derecho-

Para mí no había sido "fau". Se ve que el partido venía parejo porque me había empecinado en no dejar patear el tiro libre cerca del área que complicaría el resultado. El "flaco" Scarafia me sacaba medio cuerpo de altura y por haber hecho la primaria conmigo no le daba derecho a cobrar semejante "huevada" pero el tipo quería patear el tiro libre. Bueno, llegamos a un acuerdo. El tiro libre debía ser indirecto. Antes de patear alguien le tenía que dar el pase. Así que solo me corrí un pasito hacia atrás como para no quedar lejos de la pelota. Hasta que uno le dio el pase y veo que se levanta la zapatilla "Flecha" del flaco atravesando el aire de la tarde en un patadón de empate. En ese segundo me creí mas piola, el haberme corrido sólo un pacito me permitió "puntear" la pelota antes que la "flecha" derecha del flaco llegue a destino. La pelota se corrió pero el patadón del flaco, esa pierna derecha tipo jirafa que era más alta que yo inclusive, es la culpable del tatuaje sin tinta que me quedó en el tobillo. La pierna siguió su recorrido y ahí me di cuenta que mi velocidad mental era más rápida, porque el flaco no pudo frenar el impulso y estampó su número cuarenta de niño en mi pie derecho rápido y furioso. Como habrá sido la patada que el flaco se dobló la punta del pie en el rebote y lo peor fue que quería cobrar "fau" de nuevo..!!!

Realmente no me acuerdo como siguió y termino todo. Hoy con entorno adulto esa jugada termina directamente con el partido y empiezan los insultos pelados. Por el hecho de ser juego y de amigos, las reglas las imponíamos de común acuerdo. Ni siquiera el adulto era motivo de consulta. La orfandad de autoridad nos hacia libres, creativos y cada vez mas amigos. No existían picados sin acuerdos por el "robo" del otro, por alguna jugada dudosa, por ese gol que no pasó la línea, porque jugar sin líneas de cal era negociación también. Cuanto dialogo rico entre amigos en un potrero, cuanta alegría al final de un arduo día de "trabajo" amistoso que aumentaba cuando volvíamos a casa comentando el juego. Si nos peleábamos era por culpa nuestra y no por un adulto entrometido. Así es el juego negociador de la canchita. Pero como me dolió el patadón del "flaco" Scarafia..!!ganadora y después nada será igual…

HASTA LA PROXIMA

Néstor Oscar Bueri