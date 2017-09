P U B L I C



De cara a la presentación frente a Boca Unidos, el DT Felipe De la Riva deberá resolver en estos días algunos interrogantes que todavía mantiene en la formación titular por las molestias físicas que arrastran Leandro Sapetti y Nicolás Sánchez. El plantel de Villa Dálmine comenzará mañana lunes la semana previa a su presentación en el próximo campeonato del Nacional B, pautada para el sábado 16 como local frente a Boca Unidos de Corrientes. Los dirigidos por Felipe De la Riva iniciaron la pretemporada el jueves 10 de agosto (los primeros refuerzos confirmados arrancaron tres días antes) y desde entonces trabajaron con la mente puesta en el debut. Incluso, del 28 de agosto al 2 de septiembre estuvieron concentrados en la ciudad de Balcarce, donde desarrollaron una semana de entrenamientos en triple turno. En cuanto a los amistosos, el Violeta jugó con Luján el lunes 14 de agosto (partido en el que se lesionó Nicolás Cherro), con Amigos Unidos de Balcarce y Alvarado de Mar del Plata durante la semana en Balcarce; y con Almagro y Flandria esta última semana, tras el retorno a Campana. En esos encuentros, el entrenador ya dio indicios claros respecto a la formación que piensa para recibir a Boca Unidos en el estadio de Mitre y Puccini. En el arco le ratificará la confianza a Martín Perafán, el arquero que eligió como refuerzo para cubrir un puesto que en la parte final de la última temporada le trajo muchos dolores de cabeza. En la defensa, la lesión de Cherro, quien asomaba como principal referente de esta línea, le generó problemas a De la Riva y también a quienes trabajaron en la conformación del plantel. Su lugar como primer marcador central sería ocupado en el debut por Fernando Alarcón (ex Rosario Central), quien le habría ganado la pulseada a Cristian González para esa posición. Su acompañante en la zaga central está claro: Juan Gabriel Celaya regresó de su préstamo en Arsenal y se espera que sea un pilar fundamental de la solidez defensiva que busca el DT en la última línea. En cuanto a los laterales, Franco Flores será titular por derecha, mientras que por izquierda debería serlo Leandro Sapetti. Sin embargo, el ex Gimnasia (LP) y Temperley sufre molestias en una de sus rodillas y está en duda para el debut (no disputó los últimos amistosos). De no llegar en condiciones Sapetti, hay dos posibilidades para su reemplazo: Marcos Martinich (quien arribó días atrás desde Rosario Central) y Lucas Medina (juvenil de Cuarta División que fue titular en el amistoso ante a Almagro). Luego, en el mediocampo, De la Riva cuenta con diferentes variantes, especialmente por la versatilidad de algunos jugadores como Renso Pérez y Ramiro López quienes arrancarían por las bandas. El volante central será Gonzalo Papa, uno de los puntos altos de los amistosos. Mientras que el cuarto volante es la duda: Nicolás Sánchez asoma como titular, pero sufrió una contractura que lo marginó del ensayo ante Flandria y su lugar fue ocupado por Federico Recalde. Se trata de dos futbolistas de características diferentes: uno es enganche y se destaca en la generación de juego, mientras el otro es más combativo y aporta más en la presión. La otra alternativa para reemplazar a Sánchez es Federico Jourdan, cuya posición natural es la de volante externo por derecha. Por ello, en caso de ser titular, quien se movería al centro del mediocampo para jugar por delante de Papa sería el polifuncional Renso Pérez. Finalmente, en ofensiva, con menos alternativas, De la Riva apostaría por Pablo Burzio (de buena pretemporada) y Jorge Córdoba, relegando al banco de suplentes a Santiago Giordana (quien recién se incorporó al plantel a inicios de septiembre). Las otras opciones de ataque son dos juveniles del club: Juan Manuel Mazzocchi (quien no participó de los últimos amistosos por molestias físicas) y Francisco Nouet (hermano de Matías y goleador de la Cuarta División luego de anotarle cinco goles a Almagro el fin de semana pasado).

DE LA RIVA SEÑALÓ QUE EL VIOLETA LLEGARÁ CON LO JUSTO AL DEBUT FRENTE A BOCA UNIDOS. ALGUNAS LESIONES COMPLICAN EL CIERRE DE LA PREPARACIÓN. EL PLANTEL VIOLETA Arqueros: Martín Perafan, Sebastián Blázquez, José Castellano y Francisco Mastrángelo. Defensores: Franco Flores, Federico Acosta, Nicolás Cherro, Fernando Alarcón, Cristian González, Juan Celaya, Marcelo Tinari, Leandro Sapetti, Marcos Martinich y Lucas Medina . Mediocampistas: Renso Pérez, Federico Jourdan, Gonzalo Papa, Leonardo Cisnero, Federico Recalde, Horacio Falcón, Ramiro López, Nicolás Sánchez y Claudio López. Delanteros: Pablo Burzio, Jorge Córdoba, Santiago Giordana, Juan Manuel Mazzocchi, Francisco Nouet y Franco Costantino. El defensor Marcos Martinich se sumó al plantel de Villa Dálmine y hoy participó de amistoso frente a Flandria. Llegó desde @CARCoficial. pic.twitter.com/NW54whaqw5 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 8 de septiembre de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine inicia mañana la semana previa a su debut

