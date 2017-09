NOTICIA RELACIONADA: Primera D:

El tiempo no lo permitió, Puerto Nuevo no jugó ante Yupanqui ENCUENTRO Nº 47: jugaron 46 partidos. Puerto Nuevo venció en 20 ocasiones, Yupanqui ganó 17 veces y empataron 9. Puerto Nuevo marcó 71 goles, mientras que Yupanqui convirtió 62. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: jugaron 23 veces. Puerto Nuevo ganó 11 partidos (43 goles) y Yupanqui ganó 7 encuentros (28 goles). Empataron 5 veces. COMO LOCAL YUPANQUI: en 23 encuentros, Puerto Nuevo ganó 9 (28 goles) y Yupanqui logró 10 victorias (34 goles). Empataron en 4 oportunidades. EL ULTIMO ENCUENTRO EN CAMPANA: Se jugó el sábado 12 de noviembre de 2016, por la 12ª fecha del campeonato de la Primera D: PUERTO NUEVO 0 - YUPANQUI 2. Goles de Gabriel Roldán de penal y Gianfranco Acosta. Arbitraje de Ramiro Magallán. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: Fue el martes 23 de mayo de 2017, por la 27ª fecha de la temporada 2016/17: YUPANQUI 1 - PUERTO NUEVO 2. Goles de Mauro Danevitch para Yupanqui y de Ubiría y Peloso para Puerto Nuevo. MÁXIMOS GOLEADORES DE PUERTO NUEVO: Roque Cabezas (5), Juan Carlos Suárez (4)), Marcelo Pasquet (4), Orlando Sosa (4), Juan Pablo Martínez (4)), Hugo Yedro (2), Martín Echeverría (2), Alejandro Pérez (2), Esteban Salarrayán (2) y Maximliano Zerbini (2). MAXIMOS GOLEADORES DE YUPANQUI: César Sandoval (5), Adrián De la Rosa (4), Héctor Galeano (3), Alejandro Magliano (2), Maximiliano Martínez (2) y Gonzalo Martínez (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL TRIUNFO VISITANTE DE 2002 Fue el sábado 11 de mayo por la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Primera D, temporada 2001/02: YUPANQUI 1 - PUERTO NUEVO 3. YUPANQUI (1): Raúl Rotela: Lucas Solomita, Alejandro Olmos, Santiago Pérez y Luis Fariña; Daniel Palacios, Julio Fleitas (Carlos Montiel), Leonardo Ruiz (Silvio Araujo) y Aníbal Valente (Damián Cozza); Lucas Buono y Juan Yapura. DT: N. Pisarello. SUPLENTES: Patricio De la Rosa y Diego Capurro. PUERTO NUEVO (3): Pablo Menón; Walter Barrios, Leandro Mussi, Nicolás Gásperi y Alexis González; Damián Rivas Karlic (Diego Barrios), Sergio Leguizamón, Esteban Salarrayán (Carlos Barrios) y Cristian Rodríguez; Fernando Caoduro (Agustín Carreras) y Orlando Sosa. DT: Roque Jesús Cabezas. SUPLENTES: Maximiliano Lares y Julio Navarro. GOLES: PT 40m Esteban Salarrayán (PN). ST 42m Cristian Rodríguez (PN), 44m Lucas Buono -de penal- (Y) y 45m Carlos Barrios (PN). CANCHA: Sacachispas. ARBITRO: Eduardo Papa.

El Historial:

Puerto Nuevo Vs. Yupanqui

Por Gustavo Belsué

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: