Le ganó 4-1 y quedó como escolta del líder Vélez. Hoy juegan River frente a Banfield y Boca ante Lanús. En la continuidad de la segunda fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, anoche, Racing Club goleó como local a Temperley por 4 a 1 con tantos de Triverio, Zaracho, Vittor e Ibargüen (descontó Costa para el Gasolero). De esta manera, con 4 puntos, La Academia se posicionó como uno de los escoltas del líder Vélez Sarsfield (6), que el viernes venció 2-0 a Atlético Tucumán y tiene puntaje perfecto. Hoy serán cuatro los equipos que tendrán la oportunidad de alcanzar al Fortín de Liniers: Boca Juniors, River Plate, Banfield y Talleres de Córdoba. En cambio, ayer, dos conjuntos perdieron la oportunidad de convertirse en líderes: San Martín de San Juan, que perdió 1-0 como visitante frente a Belgrano de Córdoba (regresó al Gigante de Alberdi); y Estudiantes de La Plata, que cayó también 1-0 ante Defensa y Justicia. La jornada del sábado se completó con la victoria de Patronato, que superó 2-1 a Argentinos Jrs, que volvía a presentarse en la máxima categoría del fútbol argentino. Antes, el viernes, también jugaron Olimpo de Bahía Blanca 1-1 Independiente; y Arsenal 0-1 Colón de Santa Fe. Los encuentros que se jugarán hoy son: Chacarita vs Tigre (11.05), Godoy Cruz vs Talleres (14.05), Rosario Central vs San Lorenzo (16.05), River Plate vs Banfield (18.05) y Lanús vs Boca Juniors (20.05). Finalmente, esta fecha segunda se cerrará mañana lunes con Unión vs Gimnasia (19.05) y Huracán (con el posible debut del campanense Nazareno Solis) vs Newells (21.05).

Superliga:

Racing goleó a Temperley

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: