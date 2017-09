Rincón Tuerca

Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 10/sep/2017. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 10/sep/2017. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Taekwondo:

Nuestro e-mail: Rincontuerca@ubbi.com TURISMO CARRETERA: La categoría mas popular de nuestro paìs està desarrollando durante este fin de semana otra carrera del campeonato en el Autòdromo de Concordia. Televisa desde las 11 hs la TV Pùblica a travès del programa "Carreras Argentinas". ENCUENTRO: Debido a las razones climàticas se decidiò suspender el quinto encuentro de autos antiguos y clàsicos en la localidad de Los Cardales dìas atràs lo que llevò a los organizadores trasladar el mismo para el domingo 17 de este mes en el predio ya establecido en su momento, es decir el pròximo domingo. MALESTAR: La llegada al equipo de otro piloto ya marcó un cierto malestar en el resto ante el petitorio del recién ingresado que pidió prioridad para poder pelear el campeonato de karting. Aunque ninguno aún habló del tema la situación no es la ideal para la convivencia deseada. ESTAR: Todo hace pensar que las cuestiones de presupuesto son los que hoy por hoy no le permiten a Pablo Savastano estar en todas las carreras de la Clase Dos de Alma con el Fiat Uno que el mismo piloto arma y prepara en su taller. ENOJO: Pasan los días pasan las semanas pero el enojo de Claudio Cruzado sigue intacto tras la descalificación sufrida por la técnica de la Clase Uno del Turismo Pista donde llegó tercero en la final. El colorado apeló y asegura que llegará hasta las últimas consecuencias. TRABAJAR: Continuando con el equipo de Cruzado a partir de esta carrera su hijo vuelve a trabajar en el auto de Claudio retomando la actividad para en su taller atender dos autos de la categoría Turismo Pista. TC 2000: La categoría vuelve a la actividad este fin de semana por otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos en el autódromo de Paraná. Televisa Canal Trece desde las 10.15 hs a través del programa "Carburando". JUNTAR: El auto ya está en su galpón guardado donde el TC 1100 de Alma está listo en el tema de chasis. Ahora Roberto Orellana deberá juntar los elementos prestados por el piloto, caja, motor y empezar a armar el mismo. Seguramente llevará su tiempo y sus amigos creen que esto llevará esperar hasta la próxima temporada. VOLVER: Finalmente Maximiliano Garay determinó volver a correr en la categoría Alma donde se reincorporó al equipo de Juan Sbarra y espera arrancar desde la próxima. En principio será en la Clase Dos a bordo de un Fiat Uno. PRODUCTOR: Desde sus comienzos en el ámbito periodístico en el automovilismo Norberto Burgueño fue armando su carrera en los medios de nuestra zona donde este presente lo encuentra trabajando en el armado de programas y productor de envios televisivos con diferentes eventos deportivos. FALLAR: Esto lo llevó a darle curso a grabar en el ámbito del Boxeo algo que ya demostró hacer muy bien pero en su última incursión a nivel internacional algo falló para el flaco Norberto. AVERIGUAR: Lo concreto es que viajó a México para grabar y producir la pelea televisiva del "Principito Wipt" y estando allí nunca llegó al lugar donde se desarrolló el evento porque algo no funcionó como correspondía. Lo concreto es que nunca se encontró con el boxeador, no vio ni grabó la pelea y despues de pasar allí volvió con las manos vacías y tratando de averiguar como salió el boxeador campanense. Que jugador Burgueño! Ya tiene el Uno en clasificación. De no creer! LLEGAR: Aunque los trabajos van desarrollándose con tranquilidad el Fiat Uno para la Clase Dos de Alma va tomando forma y su dueño Sergio Giordano espera poder llegar para la última parte del campeonato. GUSTO: La idea del popular "Costilla" es darse el gusto de volver a estar en pista y despuntar el vicio de correr y en esta oportunidad el piloto solo será Don Sergio ante la intención en su momento que corra su hijo quien debe trabajar en el auto para ganarse esa posibilidad de ser piloto. Que no cunda el pánico! REALIZAR: Ya queda poco por realizar en la Chevy del zarateño Ivan Gonzalez que se hizo a nueva con el trabajo de Enrique Balzano y el tema de la motorización a cargo de Bruno Aleotti donde habrá que ponerla en pista para saber donde están parados con este auto que en su momento era de Julián Molina. ESCUCHAR: Desde que decidió bajarse de la alta competencia siempre le llegaron propuestas para seguir corriendo pero Carly Bava decidió no aceptar porque no están dadas las condiciones para tal emprendimiento pero ahora el joven zarateño escuchó algo interesante en un proyecto para el año venidero. TURISMO PISTA: Vuelve a la actividad la categoría con otro parque interesante de autos para sus clases que se está presentando en el autódromo de Paraná por otra carrera del presente campeonato durante este fin de semana. Televisa Canal 13 desde las 10.15 hs a través del programa "Carburando". ESPERA: Carlos Zanini está en el grupo de los que también espera con su cupecita que se realice otra carrera para a categoría en nuestra zona antes de fin de año. El representante de Zárate sueña con tener competencias en función de la cantidad de autos que tenemos entre las dos ciudades. FÓRMULA CUATRO: La categoría Escuela del Automóvil Zonal está realizando en este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo platense con otro parque interesante de máquinas donde desde las 16 hs largan su segunda final. PADRINO: El sueño de la niña es poder correr una temporada completa en karting y en el seno familiar creen que los números no cierran pero el padrino al enterarse tomó la determinación de concretarle el deseo de la nena y ahora continuará en la categoría Prokart donde viene participando este año. CAMPEONATO ARGENTINO KARTING: En el kartódromo San Martín de Mendoza este fin de semana se desarrolla otra fecha del campeonato argentino de karting donde comenzó el último jueves finalizando en el día de hoy. ABURRIDO: Cuentan que Marcelo Caserro reconocido peluquero de nuestra ciudad se muestra un poco aburrido dado que imprevistamente se le cortó los domingos tuercas donde concurría a las competencias de su amigo Juan Pablo Galliano que aún no retomó a la alta competencia. RECUPERAR: A propósito de Marcelo Galliano ya están trabajando en el auto para recuperarlo pensando en la carrera de Bradsen el próximo 8 de octubre donde la cupecita de la Clase "A" del TC Bonaerense pueda estar en pista con el apoyo de todos sus sponsor. TC PISTA: La categoría visita una vez más el autódromo de Concordia con su habitual parque de máquinas en este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". TRATAR: Gerardo Emma sigue en la alta competencia en el mundo del Rally ya sea en el de la Costa como el Federal donde el hombre sigue sumando buenas performance y obtuvo un campeonato en su momento. La intención es continuar con su equipo y tratando de cumplir con las dos categorías. OBRAS: Al principio de la temporada se pensó en realizar algunas obras en el autódromo de Baradero tanto en el kartódromo también pensando en resolver obras pendiente desde el año anterior aunque se ve demorado por cuestiones del afamado tema de los presupuestos. COPA BORA: La monomarca llega hasta el autódromo de Concordia para realizar otra competencia del calendario durante este fin de semana. Desde las 11 hs televisa la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". ENCAMINADO: Marito Martinez tiene todo encaminado para continuar todo el resto del año en la categoría Pako donde este año retomó la actividad tras un paso por el rugby y el flaco y espigado representante de Zárate volvió a su otra pasión que disfruta con todo su equipo. CUMPLEAÑOS: En el día de hoy está cumpliendo un añito más de vida el motorista de karting y motos Edgardo Bertozzi que lo festeja rodeado de afecto de familiares y amigos donde Mirta su señora le regaló un par de zapatos. Cuántas velas tendrá la torta? VICTORIA: La que viene de obtener Valerio Diamante en el autódromo de Roque Pérez en la categoría chasis del regional donde el oriundo de Capilla del Señor viene pelando el campeonato con la motorización de Juanjo Tártara. PUESTO: Dentro de esta competencia el zarateño Sergio Yacobone arribó en el cuarto puesto en la final con un auto que se arma totalmente en su taller con la atención del motor por parte de Juan José Tártara. DECIMO: El campanense Gastón Fernandez también participó de esta carrera de los chasis del regional donde llegó décimo sumando puntos para el campeonato con este producto también se arma en u taller del propio piloto con la colaboración de su familia donde la atención de la planta impulsora también está a cargo de Tártara. FECHA: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de la categoría Chasis del Regional aún no confirmaron donde se desarrollará la próxima fecha que se dará a conocer por estos días. CREER: Sus amigos, sus allegados y seguidores creen que Marcelo Trápani cuando pase el tiempo volverá a correr en karting aunque el piloto en cuestión tras el último accidente pensó en no volver a correr en la alta competencia. MODELO: La terminal tomó la determinación y decidió tras la carrera en Santa Fe presentar el nuevo modelo de la marca y ya en pista se vio los flamantes Abarth en plena competencia que continuarán ya en la segunda parte del campeonato. PUESTO: El Super TC 2000 viene de correr el último domingo en el callejero de Santa Fe donde el campanense Matías Milla a bordo del Toyota fue de la partida clasificando en el puesto quinto y en la primera carrera desarrollada de noche tras venir tercero y al tocarlo quedó afuera ocupó el vigésimo puesto para en la segunda final estipulada en el mediodía santafesino terminó octavo en la clasificación y en esta nueva carrera arribó en el sexto puesto. PRESENCIA: La cena organizada por el Club del Primer Automóvil festejando los primeros ochenta años del TC el pasado fin de semana contó con la presencia de familiares, amigos y pilotos del ayer que vivieron una velada muy interesante. GUARDAR: La llegada del polaco Miguel Hercerg hizo recordar tiempos inolvidables del TC y llamó la atención el recuerdo del motorista para un piloto de Campana que corría en moto en su momento que le dio elementos y guardaba el motor debajo de la cama para que no se lo copiaran y estaba refiriendose a Eduardo Giovellini. Mira vos! PRESTIGIOS: Los dirigentes del Club Villa Dálmine estuvieron presentes con los señores Riviello y Palau que a la hora de comer dejaron bien acentados dos prestigios de la institución violeta. Parece que los muchachos vinieron con hambre. DUPLA: Sin duda la dupla Antonio Toledo y Atilio Rotondo no pasó desapercibida donde los ex pilotos se hablaron todo recordando viejos tiempos de competición sin dejar de comer como corresponde en estas ocasiones con el asesoramiento de "Pancho" Orellana que demostró ser hábil para hablar y comer sin perder tiempo. Todo al mismo tiempo.

