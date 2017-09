El fuerte temporal se sintió y anegó varios sectores de la ciudad

Cayeron más de 114 milímetros. Los reportes de calles inundadas llegaron desde casi todos los sectores del partido, desde San Cayetano a Otamendi y el centro hasta Los Pioneros. Las ráfagas de vientos alcanzaron los 70 km/h. El Municipio trabajó desde el sábado para aliviar los efectos de las lluvias y asistir a los vecinos damnificados. Campana vivió un domingo para el olvido en materia climática: otra vez las constantes lluvias que dominaron gran parte de la jornada causaron inundaciones en varios barrios sectores de la ciudad. El agua terminó entrando en decenas de casas y los fuertes vientos que acompañaron el temporal causaron destrozos que todavía complican la circulación y seguridad de los vecinos. De acuerdo al meteorólogo Carlos Martínez, llovieron 115 milímetros de agua con ráfagas de aire desplazándose a 70 kilómetros por hora. Tal combinación fue causada por un sistema de baja presión, que entró a la provincia desde Santa Fe y siguió su curso hacia Bahía Samborondón. En nuestra ciudad, la situación por momentos era caótica. En las redes sociales se reproducían los reportes desde diferentes barrios, la mayoría compartiendo una misma postal: carpetas asfálticas transformadas en correntosos arroyos. Otamendi fue uno de los lugares más golpeados, en especial en su zona más baja, con las cuadras aledañas a Cataño, Rippa y Gil Gómez totalmente anegadas. En San Cayetano, otro de los barrios con dificultades hidráulicas, el agua logró escurrir mejor que en otros episodios similares, aunque los alrededores de Tomas Murray e Ibarra tuvieron complicaciones. Lo mismo ocurrió en el asentamiento 21 de Septiembre, sobre todo en el área de viviendas donde no hay calles abiertas. En San Felipe, el agua se acumuló en Andrés del Pino y Schweitzer y también en varios tramos de la Colectora Sur. Villanueva sufrió anegamientos en manzanas ubicadas sobre las calles Las Heras, Granaderos, Castelli y los alrededores de la plaza; en una foto circulada por Facebook, un viejo Renault 12 parece pelear para no ser arrastrado por la corriente cuyo nivel supera la altura de su capó. El agua fue indomable también en La Josefa (sobre Di Lucca y las últimas calles del barrio), Lubo (Namuncura y San Luis) y Dignidad (La Rioja, Pedro Omar y Alferi). En Las Praderas, las calles Grassi, Carreto y Verdier eran un lago de pocos centímetros de profundidad, pero que amenazaba con aumentar su caudal si las lluvias no se detenían a tiempo. Romano, Dallera, Don Francisco, Héroes de Malvinas, Los Pioneros tampoco se salvaron de las consecuencias de la tormenta. La rotonda del Mc Donald´s también sufrió a pesar de los constantes esfuerzos municipales por mantener limpios sus desagües. En el casco céntrico el agua se hizo sentir con fuerza en San Martín y Jacob y también en la Plaza España. El temporal ocasionó repetidos cortes de luz en Romano, Dallera, Villanueva y Las Acacias. En San Felipe dejó a medio caer un poste de luz del tendido eléctrico. Este lunes, autoridades municipales brindaron una conferencia de prensa donde informaron las actuaciones realizadas para asistir a los afectados. "Ayer (domingo) tuvimos condiciones climáticas severas con una lluvia de gran intensidad que demandó la intervención de cuadrillas municipales al trabajo que ya venía realizando Defensa Civil desde el sábado", señaló el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano. Según Milano, cayeron "más de 140 mm de lluvia" en "tan poco tiempo" que "provocaron inconvenientes en la mayoría de los barrios, e incluso en el centro, aunque afortunadamente no tuvimos que evacuar personas." El secretario de Planeamiento, Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Desarrollo Económico, Sergio Agostinelli, hizo hincapié en que no se tuvo que trabajar sobre ninguna obra estructural sino sobre el mantenimiento de los desagües. "Encontramos hasta sillas dentro de las cañerías que tapaban los drenajes", expresó y pidió a los vecinos que colaboren con la limpieza y tomen las precauciones necesarias ante alertas meteorológicas. Asimismo, indicó que en San Cayetano las cuatro bombas respondieron correctamente al igual que los trabajos realizados por el Municipio, mientras que 21 de septiembre si se vio afectado ya que allí las obras aún no finalizaron. Sobre el trabajo brindado por la Secretaría de Desarrollo Social, su titular, Marcos Bongiovanni, explicó que si bien no hubo que evacuar a ninguna familia se trabajó para dar respuesta a las necesidades inmediatas y primarias de las personas. "Igualmente, no fueron más de 50 casas", sostuvo. Desde el Municipio informaron que equipos técnicos de la cartera de Desarrollo Social recorren desde este lunes a la mañana los barrios afectados para conocer qué otras complicaciones tuvieron las familias para poder dar respuesta inmediata. Por su parte, el director Operativo de Defensa Civil, Juan Carlos Ruiz, detalló que la labor del equipo se inició el día sábado con las primeras lluvias. "Desde ahí continuamos haciéndolo denodadamente. Nuestra principal tarea fue realizar la desobstrucción de desagües para favorecer el drenaje del agua. A su vez, parte del equipo recorrió puerta a puerta las casas de San Cayetano para conocer sus necesidades", precisó.

PERSONAL MUNICIPAL REALIZÓ OPERATIVOS EN LAS ZONAS MÁS AFECTADAS. EN VILLANUEVA, POR EJEMPLO, LIMPIANDO DESAGUES.





OTAMENDI FUE UNO DE LOS BARRIOS MÁS COMPLICADOS POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL DOMINGO.





UN AUTO "NAVEGA" POR EL BARRIO VILLANUEVA FRENTE A LA PLAZA,SOBRE LA CALLE CASTILLA.





EN SAN CAYETANO, LAS BOMBAS RESPONDIERON CORRECTAMENTE, INFORMARON DESDE EL MUNICIPIO. TRAS EL TEMPORAL: RECLAMOS EN OTAMENDI Y VILLANUEVA Vecinos de Otamendi hicieron públicos sus reclamos por las consecuencias que el temporal generó en su barrio, al tiempo que aseguraron que la construcción de un reservorio de agua de lluvia provocó mayor inundación. "Hace 32 años que vivo en el barrio. Me había inundado en otras oportunidades, pero ahora hacía 10 años que no me inundaba. Ayer a la tarde, me entró el agua y me daba casi a la rodilla en mi cocina", señaló Malvina Cuello, quien explicó que con su esposo e hija asistieron a vecinos "con el agua debajo de los brazos", al tiempo que remarcó que "el barrio de los paraguayos quedó aislado". La reconocida vecina de Otamendi cuestionó la falta de respuestas ante la situación que describió: "Esto es un abandono total. No solamente el abandono de las calles, sino que lo que ahora están haciendo es abandono de persona". Y luego apuntó contra el reservorio que se está construyendo: "Antes, cuando estaban las zanjas tapadas, no nos inundábamos de esta manera. Lo hicieron mal. Si van a recorrer las zanjas del barrio, tienen agua. Y eso, que tendría que tener agua, está vacío". Sobre esa obra también se refirió el Presidente de la Sociedad de Fomento, Pedro Lenciza: "Ellos van a decir que la obra no se terminó pero si ustedes se fijan, no quedó ninguna gota en los zanjones que hicieron ni en este reservorio. Se fue toda al barrio. Para lo único que sirve esto es para robarse la tosca", denunció. Finalmente, Carlos Schoenfeld agregó: "Tengo 50 años viviendo en el barrio y 33 al servicio de la Municipalidad de Campana. Nunca vi un desorden institucional tan grande y tan descoordinado como el que estamos viviendo". Además, también apoyó los reclamos contra la obra del reservorio y planteó interrogantes respecto al destino de la tosca que se sacó de allí. TAMBIÉN EN VILLANUEVA. Adriana Varayoud, del barrio Villanueva, también hizo su catarsis con La Auténtica Defensa, luego de que le entrara el agua a su casa de la calle Castelli al 1600. Por su frente pasa un zanjón aliviador que termina descargando en el Arroyo el Potrero. "El problema es que además, el agua me está comiendo el terreno. Tengo una galería a un metro, y calculo que una o dos inundaciones más y chau. No pretendo que en un año y medio me entuben todo. Pero sí quiero que me escuchen, que alguien me diga: ´mire tenemos este proyecto´, y tener la esperanza de que en algún momento van a venir a solucionarlo". Finalmente contó que ayer a la mañana se presentó personal municipal a limpiar el canal. "Gracias a Dios. Nunca lo hicieron y yo creo que tendrían que hacerlo más seguido", afirmó.

VECINOS DEL BARRIO OTAMENDI APUNTARON CONTRA LA OBRA DEL RESERVORIO.

#Ahora funcionarios brindan detalles del operativo realizado, a raíz del temporal que azoto la ciudad. pic.twitter.com/l6WBlTsK5S — MunicipalidadCampana (@campanagov) 11 de septiembre de 2017 Todo el municipio trabaja para asistir a los vecinos afectados por el temporal y continuarán haciéndolo durante la noche y mañana. — Sebastian Abella (@SebaAbella) 11 de septiembre de 2017 Nota completa en Campana INFO de La Autentica Defensa. Intensas lluvias, barrios anegados. https://t.co/6ZkpAyhtht — Daniel Trila (@dantrila) 11 de septiembre de 2017 #Dato VIDEO intensas lluvias en Campana, barrios anegados, Defensa Civil colaborando. Nuestra responsabilidad. https://t.co/dJzXOMn7PO pic.twitter.com/4kLCTWIYUU — Daniel Trila (@dantrila) 11 de septiembre de 2017 #Dato Defensa Civil trabajó en distintos puntos de la ciudad ayudando a destapar salidas y drenajes obstruídos, quitando ramas caídas. pic.twitter.com/QxG7u99aHG — Daniel Trila (@dantrila) 11 de septiembre de 2017 #Dato en el bajo de Otamendi varias viviendas anegadas. El Municipio informa que Desarrollo Humano junto a DC se acercan al lugar pic.twitter.com/O1FzD3UN49 — Daniel Trila (@dantrila) 10 de septiembre de 2017 #QuejaVecinal barrio Vitramu con mínima lluvia calles anegadas, con tormentas imposible transitar Arenaza, Magaldi y Quiroga, escaso drenaje pic.twitter.com/XfY9j7L1ML — Daniel Trila (@dantrila) 10 de septiembre de 2017

El fuerte temporal se sintió y anegó varios sectores de la ciudad

