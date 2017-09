Tras el Temporal: Reclamos en Otamendi y Villanueva

NOTICIA RELACIONADA: El fuerte temporal se sintió y anegó varios sectores de la ciudad Vecinos de Otamendi hicieron públicos sus reclamos por las consecuencias que el temporal generó en su barrio, al tiempo que aseguraron que la construcción de un reservorio de agua de lluvia provocó mayor inundación. "Hace 32 años que vivo en el barrio. Me había inundado en otras oportunidades, pero ahora hacía 10 años que no me inundaba. Ayer a la tarde, me entró el agua y me daba casi a la rodilla en mi cocina", señaló Malvina Cuello, quien explicó que con su esposo e hija asistieron a vecinos "con el agua debajo de los brazos", al tiempo que remarcó que "el barrio de los paraguayos quedó aislado". La reconocida vecina de Otamendi cuestionó la falta de respuestas ante la situación que describió: "Esto es un abandono total. No solamente el abandono de las calles, sino que lo que ahora están haciendo es abandono de persona". Y luego apuntó contra el reservorio que se está construyendo: "Antes, cuando estaban las zanjas tapadas, no nos inundábamos de esta manera. Lo hicieron mal. Si van a recorrer las zanjas del barrio, tienen agua. Y eso, que tendría que tener agua, está vacío". Sobre esa obra también se refirió el Presidente de la Sociedad de Fomento, Pedro Lenciza: "Ellos van a decir que la obra no se terminó pero si ustedes se fijan, no quedó ninguna gota en los zanjones que hicieron ni en este reservorio. Se fue toda al barrio. Para lo único que sirve esto es para robarse la tosca", denunció. Finalmente, Carlos Schoenfeld agregó: "Tengo 50 años viviendo en el barrio y 33 al servicio de la Municipalidad de Campana. Nunca vi un desorden institucional tan grande y tan descoordinado como el que estamos viviendo". Además, también apoyó los reclamos contra la obra del reservorio y planteó interrogantes respecto al destino de la tosca que se sacó de allí. TAMBIÉN EN VILLANUEVA. Adriana Varayoud, del barrio Villanueva, también hizo su catarsis con La Auténtica Defensa, luego de que le entrara el agua a su casa de la calle Castelli al 1600. Por su frente pasa un zanjón aliviador que termina descargando en el Arroyo el Potrero. "El problema es que además, el agua me está comiendo el terreno. Tengo una galería a un metro, y calculo que una o dos inundaciones más y chau. No pretendo que en un año y medio me entuben todo. Pero sí quiero que me escuchen, que alguien me diga: ´mire tenemos este proyecto´, y tener la esperanza de que en algún momento van a venir a solucionarlo". Finalmente contó que ayer a la mañana se presentó personal municipal a limpiar el canal. "Gracias a Dios. Nunca lo hicieron y yo creo que tendrían que hacerlo más seguido", afirmó.

VECINOS DEL BARRIO OTAMENDI APUNTARON CONTRA LA OBRA DEL RESERVORIO.

#Ahora funcionarios brindan detalles del operativo realizado, a raíz del temporal que azoto la ciudad. pic.twitter.com/l6WBlTsK5S — MunicipalidadCampana (@campanagov) 11 de septiembre de 2017 Todo el municipio trabaja para asistir a los vecinos afectados por el temporal y continuarán haciéndolo durante la noche y mañana. — Sebastian Abella (@SebaAbella) 11 de septiembre de 2017 #Dato Defensa Civil trabajó en distintos puntos de la ciudad ayudando a destapar salidas y drenajes obstruídos, quitando ramas caídas. pic.twitter.com/QxG7u99aHG — Daniel Trila (@dantrila) 11 de septiembre de 2017 #Dato en el bajo de Otamendi varias viviendas anegadas. El Municipio informa que Desarrollo Humano junto a DC se acercan al lugar pic.twitter.com/O1FzD3UN49 — Daniel Trila (@dantrila) 10 de septiembre de 2017

Tras el Temporal: Reclamos en Otamendi y Villanueva

