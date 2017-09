La búsqueda laboral está dirigida a hombres de 25 a 50 años. Los aspirantes deberán presentarse con CV este miércoles y jueves, de 9 a 13, en la esquina de San Martín y Bv Dellepiane. La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Oficina de Empleo Municipal, seleccionará guardias de seguridad para una importante empresa de la zona. La búsqueda laboral está dirigida hacia personal del sexo masculino de entre 25 y 55 años, de nacionalidad argentina y DNI en condiciones. Es fundamental no poseer antecedentes penales ni tatuajes visibles (brazos, antebrazos y cuello). Se solicita además excelente presencia y dicción; secundario completo; y nociones básicas de PC. Asimismo, se informa que si bien no es necesario poseer experiencia en el rubro, tendrán prioridad aquellos que hayan realizado el curso de PBIP de PNA. Los aspirantes a cubrir este puesto laboral deberán presentarse este miércoles y jueves de 9 a 13, con CV en mano en la Oficina de Empleo Municipal, ubicada en la esquina de San Martín y boulevard Calixto Dellepiane (ex Lavalle).

