Edición del martes, 12/sep/2017 HCD: El repudio a la no aplicación de la Ley de Paridad de Género divide a la oposición





Es porque la Justicia Electoral decidió suspenderla a la hora de unificar las listas electorales que compitieron en internas en agosto pasado. El FPV-PJ y la UV Más Campana bloquearon el tratamiento sobre tablas del proyecto, impulsado por Cambiemos y el Frente Renovador. El jueves en el Concejo Deliberante el oficialismo y el Frente Renovador intentaron que se votara sobre tablas un proyecto de resolución que repudia la decisión de la Justicia Electoral de dejar sin efecto la Ley de Paridad de Género a la hora de unificar las listas electorales que disputaron internas en agosto. Sin embargo, la negativa del FPV-PJ y la neutralidad del vecinalismo dilataron el debate por lo menos dos semanas más. Cambiemos y el massismo habían presentado dos proyectos separados que fueron unificados con el fin de facilitar su tratamiento. No hubo debate cuando llegó la hora de votar las tablas. De antemano, las bancadas autoras de la iniciativa esperaban que el FPV-PJ intentara bloquear la resolución, debido a que fue la fuerza más beneficiada por la decisión judicial. De hecho, en Campana le permitió a Alejo Sarna ocupar el cuarto lugar de la lista de concejales de Unidad Ciudadana para así garantizar una campaña en común de cara a las elecciones de octubre. Pero lo que sorprendió a no pocos en el recinto fue la posición de la UV Más Campana, que se abstuvo de inclinarse a favor o en contra de la medida. Así, con solo 11 votos afirmativos, no se llegó a reunir los dos tercios necesarios para habilitar las tablas y el proyecto se remitió a comisión. "Nos abstuvimos porque nos pareció que iban a hacer una payasada política. La verdad es que debe decidir la Justicia Electoral o la Justicia ordinaria, nos parece que nosotros no tenemos nada que ver", sostuvo el concejal Carlos Gómez (UVMC) ante la consulta de La Auténtica Defensa una vez terminada la sesión. El edil aseguró que hay intencionalidad política detrás de este proyecto. "Ni lo dudo. Es más que nada para castigar a un bloque, pero sabemos que estamos en meses electorales y se piensa que por pegarle más al otro se va a sacar dos o tres votos más", cuestionó. Un día después, el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, fundamentó la urgencia y necesidad de aprobar el proyecto lo más pronto posible. Señaló que la decisión de la Junta Electoral "viola" la Ley de Paridad de Género y que dicha postura "es un retroceso". "Creemos que como estamos en ciernes de un proceso electoral, era algo que tenía un carácter de necesidad y urgencia porque claramente una decisión de la Justicia Electoral no puede ir contra de una Ley como la de Paridad de Género", explicó el concejal de Cambiemos. Roses remarcó que su espacio político cree "que debe haber alguna medida de acción afirmativa que fuerce el sistema para que se incremente la partición de la mujer" y que "ninguna justicia electoral, que es más bien un órgano administrativo que jurídico, puede ir en contra de la norma". "Tiene simplemente que aplicarla", consideró. "Lo que dictó la Justicia es un retroceso", consideró Roses, quien además deseó que prospere la presentación realizada por la Gobernación de la provincia para retrotraer la decisión. Desde el Frente Renovador, Marco Colella expresó que lo reglado por la Justicia Electoral "va en contra del espíritu" de la Ley de Paridad, recordando que fue votada en la Legislatura bonaerense por unanimidad. En ese sentido, opinó que "por una cuestión de conveniencia electoral, algunas fuerzas policías están yendo en contra de esa ley que", cree, "ha sido un gran paso para las mujeres".

